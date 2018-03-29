Зона затопления в Алтайском крае за сутки расширилась на два сельских района и Бийск.

29.03.2018

По данным МЧС, опубликованным утром 29 марта, зона затопления в Алтайском крае за сутки расширилась – теперь она включает в себя населенные пункты 14-ти сельских районов и часть Бийска. К ранее входившим в ее состав Краснощековскому, Третьяковскому, Зональному, Курьинскому, Быстроистокскому, Алтайскому, Солонешенскому, Петропавловскому, Советскому, Шипуновскому, Целинному, Смоленскому районах добавились Усть-Калманский и Тогульский районы, а также Бийск.

По состоянию на 23:00 (местного времени 28 марта) всего в этой зоне подтоплено 4113 приусадебных участков и 1012 жилых домов в 64 населенных пунктах.

Основные зоны наводнения связаны с населенными пунктами в долинах рек Алей, Ануй и Чарыш (и их притоков). На 29 марта МЧС прогнозирует сохранение здесь напряженной обстановки.

Так, ближайшие сутки – трое сохранится высокая водность реки Алей, на участке Локоть – Рубцовск, где возможно достижение опасных отметок (опасная отметка 515 и , 550 см соответственно), затопление прибрежных территорий, населенных пунктов. А в ближайшие сутки – трое ожидается вскрытие Алея в районе города Алейск, подъем там уровней воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 760см), затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

Ближайшие сутки – трое сохранится высокая водность ряда притоков Катуни – рек Каменка, Иша (и ее притока – реки Чапша), возможно достижение опасных отметок (опасная отметка 537, 661, 600 см соответственно), затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

В период 27 – 29 марта ожидается вскрытие реки Чарыш на участке совхоз Чарышский – с. Усть-Чарыш, подъем уровней до опасных отметок (опасная отметка для свх Чарышский 530 см), подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов. Ближайшие сутки – двое также сохранится высокая водность Чарыша на участке Карпово-2 – Белоглазово.

Накануне стало известно, что в ходе наводнения в Алтайском крае погибло двое жителей. Во второй половине дня 28 марта в Алтайском крае властями был запущен первый канал круглосуточной обратной связи с жертвами наводнения. Речь идет об открытой в ГУ МЧС по краю "горячей линии" - 8 (3852) 20-25-86, 8 (3852) 65-82-19.

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