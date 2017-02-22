Желтая звезда Барнаула: алтайские лишенцы

22.02.2017

Губернатор Карлин ограничил пользование Диагностическим центром для жителей Барнаула, недовольных властью и его правлением. Новая практика ограничения доступа к соцуслугам для граждан апеллирует к самым мрачным страницам истории прошлого века, богатого опытом подавления государством политически неблагонадежных или расово нежелательных групп населения.

Валерий Савинков, журналист

Все начиналось с "запретов на профессию"…

Губернатор Алтайского края Александр Карлин выполнил публично данное им в январе 2017 года обещание создать в управляемом им регионе систему "лишенцев" – людей, по политическим мотивам ограниченных в доступе к государственным социальным учреждениям. Ряд неформальных ограничений в этой сфере действовали в Алтайском крае и ранее: речь идет о неформально курируемых губернаторской командой списках с "запретами на профессию", куда традиционно включались гражданские активисты, независимые журналисты и т.п., использование многочисленных контрольных и надзорных структур для давления на эти категории, а также на бизнес-структуры, зачисленные в рамках коррупционных или иных конфликтов в состав "врагов губернатора".

Однако, такая деятельность в силу ее явно криминального характера организовывалась и поддерживалась властями Алтайского края, ставшего за 12 лет управления Карлина беднейшим регионом России (предпоследнее место по средней зарплате среди 85 регионов), в максимально непубличном режиме.

В текущем году глава проблемного региона впервые решил вывести программу создания в крае новых "лишенцев" в публичное поле.

Справка. Лишенцы – неформальное название граждан СССР, чьи гражданские и социальные права были ограничены (закреплено в Конституциях РСФСР 1918 и 1925 гг.). Основой ограничения прав являлось лишение избирательного права, оно дополнялось запретом на получение высшего (а часто фактически – и среднего) образования, а также фактическими ограничениями на проживание в крупных городах. Лишенцы не могли занимать ответственные должности, выступать защитником, поручителем, опекуном в суде, были лишены права на пенсию и пособие по безработице, продуктовые карточки выдавались им по низшей категории (или не выдавались совсем), налоги взимались по существенно повышенной ставке. Статус лишенца также сопровождался многочисленными неформальными запретами, вводимыми на местах (например, в форме кампаний по выселению из признанных государственными квартир в городах). На 1927 год численность лишенцев составляла более 3 млн человек. Конституцией СССР 1937 года основа формального статуса лишенцев – лишение избирательных прав - было ликвидировано, однако фактически эти практики поддерживались властями СССР до 60-х годов. Аналогичные подходы также активно применялись властями 3 Рейха (и странами-сателлитами) в отношении категорий населения, признанных расово нежелательными или политически неблагонадежными.

Барнаульские "вредители"

Заявление о намерении формализовать систему ограничения прав губернатор Алтайского края впервые сделал 26 января на своем отчете о работе за прошлый год. В этот же день специальный материал "Губернатор: диагностический центр не должен быть ориентирован на обслуживание элиты", посвященный неожиданной инициативе, опубликовал официальный орган властей региона – газета Алтайская правда. Официальное издание, впрочем, приводило выступление губернатора, решившего создать в крае пораженные в правах группы, лишь в изложении. 20 февраля, однако, полный текст смелой инициативы г-на Карлина публикует газета Комсомольская правда – Барнаул.

«Наш диагностический центр, я думаю, я буду правильно услышан, будет в большей степени сориентирован не на то, чтобы обслуживать элиты в самом широком смысле этого слова, в том числе и элиты, которые нам во всем и всячески пытаются вредить, в том числе и, давая оценки нашей работе, но, не забывая пользоваться нашей медициной, в том числе, и другими всеми благами, которые мы создаем последнее десятилетие. Так вот, в большей степени Диагностический центр будет сориентирован на работу с нашим сельским населением. В первую очередь, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах и территориях», - заявил тогда глава региона, четко связав ограничения на доступ к социальным услугам к низкой лояльностью будущих лишенцев-"вредителей".

Кто же вызвал недовольство многолетнего главы проблемного региона? В целом, в низкой оценке власти со стороны тех, кто "всячески пытается вредить" были основания заподозрить все население Алтайского края - так, на выборах в Госдуму РФ партия Единая Россия в сентябре 2016 года получила здесь самый низкий рейтинг в стране.

Однако, недовольство губернатора на сей раз сосредоточилось на жителях краевого центра – Барнаула. Поводом для этого стала спонтанно проведенная ими массовая уличная акция – недовольные келейно разработанным проектом Генплана этого города, более тысячи жителей его фактически заблокировали этот процесс, перехватив контроль над серией "публичных слушаний" по этой проблеме, задуманными властями как марионеточные.

Заявлению губернатора о "лишенцах" предшествовала сделанная им 24 января в своем личном разделе на официальном сайте региона запись, в которой он выражал нескрываемую обиду на жителей Барнаула за их позицию по отношению к возглавляемой им власти. "Один сыплет упреками и претензиями, второй оправдывается и доказывает, что хотел как лучше… Один пытается разработать стратегию развития «дома» под названием Барнаул, другой кричит: иди лучше мусор вынеси…", - выражал губернатор свою обиду в адрес обеспокоенных жителей краевого центра.

На фото пресс-службы администрации Алтайского края – губернатор Александр Карлин с отправленными им в Госдуму бывшими топ-менеджерами алтайского здравоохранения единороссами Даниилом Бессарабовым и Валерием Елыкомовым.

Как это работает?

Спустя несколько недель после публичного оглашения г-ном Карлиным своей инициативы стала поступать первая информация о том, как работает созданная им система ограничения прав.

Прежде всего она коснулась такого значимого учреждения как Диагностический центр Алтайского края.

Находящийся в Барнауле и предоставляющий уникальный комплекс услуг в области различных анализов и обследований краевой Диагностический центр последние годы действительно все более неохотно предоставлял медицинское обслуживание жителям Барнаула в рамках программ страховой медицины: все больше и больше доступных в нем услуг можно было получить лишь на платной основе. Вероятно, отчасти это можно было связать со все шире распространяющимися в медицинской сфере Алтая коррупционными практиками, а отчасти – с сокращающимся с 2014 года финансированием бюджета зависимого от дотаций Кремля региона, все более скудно приходящих на Алтае после перехода его к серии внешнеполитических авантюр.

КП публикует рассказ жительница Барнаула Натальи Коробейниковой о том, как ее ребенку уже в ноябре-декабре 2016 г. отказали в бесплатном обследовании по полису ОМС в Диагностическом центре, и лишь жалоба медицинскому начальству позволило провести обследование. Тогда в нынешнем краевом Минздраве честно объяснили сбой нехваткой денег в бюджете - «госзаказ на данный вид исследования в 2016 году был выполнен, а расписание на 2017 год еще не было открыто».

Однако, теперь финансовая несостоятельность управляющей краем команды получила политическое прикрытие – жителям краевого центра ограничат доступ к медицине как "вредителям". Квоты на бесплатное обследование (в рамках страховой медицины) в Диагностическом центре для жителей Барнаула в 2017 году уже урезаны, утверждает КП, ссылаясь на информацию источников в поликлиниках города. Все чаще заболевшие жители Барнаула слышат от врачей, что анализы в Диагностическом им придется сдавать платно. "Но даже здесь проблемы, я хотела взять платный талончик, но в Диагностический невозможно дозвониться. Я два часа слушала музыку по телефону", - приводит популярное издание рассказ жительницы Барнаула, подтверждая его опытом собственной попытки дозвониться по контактным телефонам Диагностического центра.

Газета отмечает, что собранная информация показывает - от решения губернатора пострадали прежде всего рядовые жители Барнаула, именно они оказались заявленными главой региона "элитами" и "вредителями". А вот чиновники и депутаты Заксобрания Алтайского края прикреплены к поликлинике при Диагностическом центре и никаких неудобств не испытывают.

Ожидаемая реакция

Вводимая в Алтайском крае властями новая практика формального и публичного ограничения прав граждан по принципу их политической лояльности к власти носит достаточно опасный характер. Мало того, что она апеллирует к самым мрачным страницам истории прошлого века, тем самым прямо отражаясь на репутации как региона, так и страны в целом. В условиях продолжающегося кризиса и вызванного им сокращения ресурсов бюджета произвольное ограничения прав граждан главами регионов при равнодушии (или бессилии) Кремля - явный симптом распада единого правового пространства России.

Казенные правозащитники в Алтайском крае встретили скандальную новость молчанием. Впрочем, чего иного едва ли стоило ожидать от ставшего региональным омбудсменом полковника Бориса Ларина, в бытность которого "политическим" вице-губернатором здесь впервые активно заговорили о практике "запрета на профессии".

Население же края, напротив, в последние месяцы все чаще выходит на акции протеста, еще недавно собиравшие лишь немногочисленные кучки профессиональных участников алтайского "политикума". Так, неожиданно многочисленный митинг пострадавших от губернаторской инициативы по отмене льгот 11 февраля в Рубцовске уже привел к тому, что власти края были вынуждены вернуть часть отнятого, пытаясь при этом переложить ответственность за скандал на федералов (якобы здесь неправильно поняли требования ряда федеральных законов). Развивается и серия скандалов в сфере медицины – в Бийске силовики расследуют деятельность близкого к руководству краевого Минздрава экс-руководителя крупнейшего медучреждения, а в поселке Малиновое озеро жители почти поголовно выразили Карлину протест против планов краевых властей фактически закрыть там местную больницу.

Пока нарастающий кризис в неэффективной и коррумпированной алтайской медицине еще не привел к громким процессам – аналогичным идущему сейчас суду над социальным вице-губернатором Юрием Денисовым, обвиняемым в создании многолетней системы вымогательств с учреждений образования и назначениях за деньги. Многие на Алтае уверены, что система вымогательства в бюджетной сфере, аналогичная созданной Денисовым (или уже осужденным в 2016 году по близким обвинениям другим членом губернаторского кабинета – Анатолием Высочиным), отнюдь не заканчивалась на них. В этой связи любое серьезное разбирательство в медицинской сфере чревато тем, что обвинения здесь могут быстро перейти на самый верх региональной власти.

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