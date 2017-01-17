Зарплата за ноябрь в Алтайском крае почти не изменилась.

17.01.2017

Средняя зарплата за ноябрь 2016 года в Алтайском крае выросла по отношению к предыдущему месяцу лишь на 0,2% (на 43 рубля). В итоге она составила 20821 рубль, сообщает территориальный орган Росстата в этом регионе.

Тем не менее, номинальная средняя зарплата в целом за 11 месяцев (20486 рублей) на 5,1% выше прошлогодних показателей. Рост номинальной зарплаты в крае выше прошлогоднего, однако он по-прежнему не дотягивает до показателей инфляции (5,4% за 11 месяцев). Поэтому, хотя данные о реальном размере зарплаты Росстатом за этот период пока не обнародованы, есть все основания полагать, что она по-прежнему продолжает падать.

Реальная зарплата за октябрь в крае составила 98,5% (и 97,9% в целом за 10 месяцев) к прошлогодним показателям. Примерно на этом же уровне можно ожидать данных по после обсчета итогов ноябрьской зарплаты. При этом стоит помнить то, что все эти данные рассчитываются от реальной зарплаты 2015 г., составлявшей в крае лишь ровно 90% от докризисной зарплаты 2014 г.

В целом поведение зарплат в различных отраслях в ноябре носило разнонаправленный характер. Однако, в целом ситуация с зарплатой в отраслях негосударственной экономики выглядела проблемнее, чем в отраслях, финансируемых бюджетом. Так, в обрабатывающей промышленности зарплат за ноябрь упала до 98,9% к октябрю. Тоже самое отмечалось в строительстве – 94,5%, транспорте и связи – 92,2%, а также торговле и бытовом обслуживании – 98,3%.

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