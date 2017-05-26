Зарплата за март в Алтайском крае внушает осторожный оптимизм.

26.05.2017

Средняя зарплата за март в Алтайском крае продемонстрировала показатели, ощутимо лучшие, чем в предыдущие два месяца, когда ее реальный размер продолжал сокращаться. Об этом сообщает территориальный орган Росстата. В номинальном исчислении средняя зарплата сложилась на уровне 21808 рублей. Это на 8% выше, чем в предыдущем месяце. И хотя мартовская зарплата традиционно выше февральской, 8-процентный рост ее представляется внушающим осторожный оптимизм (в марте 2016 г., например, он составлял лишь 4,2%).

Рост зарплаты в марте, однако, продемонстрировал то, что власти Алтайского края, как оказалось, совершенно неверно понимают динамику процессов в этой области. Публично продекларированные ими ожидания опережающего роста зарплат в промышленности не состоялись (здесь они выросли к февралю даже ниже среднекраевого – на 7%). А драйверами роста, включающего, в том числе сезонные факторы, выступили отрасли негосударственного сектора экономики – сельское хозяйство (9,8%), строительство (10,4%), торговля (11%), гостиницы и общепит (12,5%), информация и связь (16,5%), финансы и страхование (36,8%).

Бюджетная же сфера, пока демонстрирует почти полный застой в размерах зарплат: здесь даже пока внятно не видно обещанного властями края в 2017 году их 5-процентного роста.

Всего в марте Росстат в Алтайском крае учел зарплаты 608.742 работников. В целом за первый квартал 2017 года средняя зарплата (20.779 рублей) оказалась на 6% выше, чем за соответствующий период прошлого года. В прошлом году такой рост был ощутимо ниже - лишь на 4,4% (и при более высокой инфляции). И хотя реальный размер ни последней мартовской зарплаты, ни в целом показателей за первый квартал 2017 г., пока еще не опубликованы Росстатом, имеющиеся на сегодня данные дают возможность уверенно прогнозировать, что итоги первого квартала продемонстрируют выход реальной зарплаты из "красной" зоны абсолютного падения.

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