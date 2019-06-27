Зарплата в Алтайском крае за апрель: 80-е место по России.

27.06.2019

Средняя зарплата в Алтайском крае за апрель 2019 г. (27.027 рублей) позволила этому региону занять по итогам месяца 80-е место (среди 85-ти регионов РФ). Об этом свидетельствуют последние данные доклада Росстата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2019гг.".

Меньше, чем в Алтайском крае, в этом месяце зарплата сложилась в четырех кавказских регионах: Дагестане (26.575 рублей), Ингушетии (26.614 рублей), Кабардино-Балкарии (26.603 рубля) и Карачаево-Черкесии (25.949 рублей). Впервые за длительный период в число регионов, с зарплатой ниже, чем на Алтае, в апреле вошла одна из территории центральной России – Ивановская область (26.455 рублей).

2019 год Алтайский край начал с провальных показателей, став в январе по размеру средней зарплаты абсолютным российским аутсайдером. Затем, однако, положение начало медленно исправляться.

Правда, при этом довольно сложно оценить объективность зарплатной статистики.

Так, за годы кризиса в Алтайском крае, доля "белого" рынка труда, данные о зарплатах на которой собирает Росстат, сократилась с примерно трех четвертей до лишь немногим более половины от численности трудоспособного населения (с примерно 730 до 586 тыс. человек). В том числе, только за 4 месяца текущего год, количество работающих в Алтайском крае, данные о зарплатах которых учитывает Росстат, сократилось на 7 тысяч человек.

Это свидетельствует о масштабном уходе экономики в "серую" зону, зарплаты в которой Росстат не имеет возможности наблюдать.

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