Запасы угля в Алтайском крае к началу зимних холодов по-прежнему меньше прошлогодних.

14.11.2017

Запасы угля в Алтайском крае на 1 ноября ощутимо меньше прошлогодних – они составляют лишь 94,5% от показателей на аналогичную даты прошлого года. Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

В целом за октябрь запасы угля подросли (на 9,7%), однако в региона по-прежнему сохраняется потенциально проблемная территория . Прежде всего, она локализуется в наиболее депрессивной в Алтайском крае степной зоне.

Так, запасы угля менее 70% от прошлогодних на 1 ноября Росстат зафиксировал в 3 городах (Рубцовск, Новоалтайск, Славгород) и 9 сельских районах края. Наиболее тревожная ситуация при этом сложилась в Рубцовском сельском районе, где эти запасы вообще близки к нулевой отметке (333 тонны, 13,7% к прошлогодним). При этом в 8 районах сложилась тревожная динамика – за октябрь физический объем запасов угля не только не был приращен, но существенно сократился. Наиболее проблемной ситуация выглядит в уже упомянутом Рубцовском, а также Локтевском районах, где и без того малый физический объем запасов угля за октябрь упал практически втрое.

Тревожные заявления о критической недостаточности запасов угля в части районов края были озвучены в октябре со стороны депутатов краевого Заксобрания.

Однако, что думает по этому поводу управляющее Алтайским краем региональное правительство – неизвестно. После того, как в рамках политики возглавляющего регион губернатора, власти Алтайского края ликвидировали все каналы общения с независимой от них прессой и общественностью, они традиционно уклоняются от каких-либо содержательных комментариев по поводу ситуации со вхождением в отопительный сезон.

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