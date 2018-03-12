Закрыто голосование по выборам 18 марта.

12.03.2018

10 марта на сайте Что делать? было закрыто голосование по выборам 18 марта. Читатели сайта отвечали в ходе него отвечали на вопрос о своих предпочтениях на выборах в формулировке, предложенной жителям края в ходе закрытого опроса общественного мнения Ситуационным центром губернатора Алтайского края. Данные по итогам нашего опроса доступны на главной странице сайта.

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