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Закрыто голосование по выборам 18 марта.

12.03.2018

10 марта на сайте Что делать? было закрыто голосование по выборам 18 марта.  Читатели сайта отвечали в ходе него отвечали на вопрос о своих предпочтениях на выборах в формулировке, предложенной жителям края в ходе закрытого опроса общественного мнения Ситуационным центром губернатора Алтайского края.  Данные по итогам нашего опроса доступны на главной странице сайта.

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