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10 марта на сайте Что делать? было закрыто голосование по выборам 18 марта. Читатели сайта отвечали в ходе него отвечали на вопрос о своих предпочтениях на выборах в формулировке, предложенной жителям края в ходе закрытого опроса общественного мнения Ситуационным центром губернатора Алтайского края. Данные по итогам нашего опроса доступны на главной странице сайта.← Назад
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