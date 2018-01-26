Захваченный в плен в Донбассе Агеев получил на Украине 10 лет.

26.01.2018

О решении Новоайдарского райсуда Луганской области Украины, приговорившего к 10 годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева, сообщает 26 января Коммерсант со ссылкой на заявление его адвоката Виктора Чевгуза. В июне 2017 г. Агеев был захвачен в ходе боевых действий в Донбассе и обвинен украинскими властями в терроризме.

Молодой житель депрессивного Алтайского края в 2017 г., не найдя здесь работы после срочной службы в армии и окончания колледжа, покинул его и оказался в Донбассе, где вступил в военные формирования ЛНР, заключив с ними контракт.

И он сам и его мать заявляли о том, что основным мотивом этого стало желание заработка.

После пленения россиянина украинские власти заявили о том, что он является действующим военнослужащим (контрактником) российской армии. Минобороны России отрицал этот факт. В финале процесса над Агеевым появились сообщения о том, что эти претензии к нему были сняты и обвинением.

«По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин В. Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»,— цитирует издание высказывание адвоката Агеева. Он также сообщил, что прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам лишения свободы и конфисковать принадлежащее ему имущество. И хотя суд смягчил эти требования, адвокат считает приговор чрезмерно суровым и намерен его обжаловать.

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