За январь-май население Алтайского края уменьшилось на 6746 человек.

06.07.2017

За первые 5 месяцев 2017 года население Алтайского края уменьшилось за счет всех причин (отрицательных итогов миграции, роста смертности и падения рождаемости) на 6746 человек, сообщает терорган Росстата. Это почти на 30% выше еще недавно казавшихся печальным рекордом показателей за соответствующий период прошлого года (минус 5227 человек).

Наибольший вклад в катастрофические итоги текущего года внесло прежде всего сокращение рождаемости – увеличившись на 1309 человек к прошлогодним показателям. Больше, чем в прошлом году зафиксировано в Алтайском крае и смертей (на 262 случая). В итоге, за счет естественных причин население края сократилось на 3992 человека.

Итоги миграции также не радуют, хотя здесь не все столь пасмурно. В целом за счет миграции население края уменьшилось за 5 месяцев на 2754 человек. Это немного ниже, чем прошлогодний показатель (2806 человек). Однако, детальная развертка показывает, что темпы бегства населения депрессивного края в более благополучные территории России продолжают увеличиваться. Но упавшая до минимума в прошлом году миграция из Средней Азии, ожив в 2017-ом, вновь стала оказывать на этот процесс маскирующий эффект.

Так, за счет миграции в другие регионы России население края сократилось в январе-мае на 3228 человек. Это почти на 6% выше прошлогодних показателей. Однако, за счет почти двойного роста положительных итогов международной миграции (+474 человека за 5 месяцев), рост стремления жителей Алтая покинуть его оказался затушеван.

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