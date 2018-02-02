За Путина и Единую Россию: алтайские эсеры окончательно слились с властью.

02.02.2018

2 февраля в Барнауле был проведен акт символического примирения с российским режимом действующей в Алтайском крае организации партии Справедливая Россия. К участию в нем кремлевскими политтехнологами также были привлечены представители ячеек еще четырех формально числящихся среди действующих на Алтае "малых партий" – "Зеленые", "Патриоты России", "Родина" и "Партии пенсионеров в России".

Участники акта должны были публично засвидетельствовать свою лояльность режиму, выразив поддержку партии Единая Россия в ее стремлении продлить в марте президентские полномочия Владимира Путина.

Алтайские эсеры, в рядах которых состоит большая группа местных авторитетных лидеров общественного мнения, несмотря на общую прокремлевскую позицию СР, длительное время реально оппонировали власти, тем самым сохраняя статус одной из сильнейших организаций в этой разваливающейся партии. Однако, финальный переход на позиции открытой поддержки Путина и Единой России может оказаться фатальным и для этой, одной из немногих остававшихся "живой" организаций все более проблемного партийного организма.

Руководство алтайских эсеров, похоже, явно чувствовало двусмысленность созданной вокруг них ситуации. Так, бессменный партийный лидер, депутат Госдумы Александр Терентьев, хотя и присутствовал в Барнауле, проигнорировал сомнительную встречу. А представлявший там эсеров руководитель их аппарата Владислав Вакаев, по отзывам приглашенных туда же представителей проправительственных СМИ чувствовал себя "явно менее политически комфортно, чем все остальные".

Представители Единой России, напротив, ощущали себя "на коне" и не стесняясь собирали лавры, торжествую над вынужденными публично унижаться бывшими оппонентами.

"Сегодня уникальный день. 10 сентября 2017 года мы были оппонентами, боролись за место под солнцем. Но сегодня мы работаем в формате конструктива. Наша задача – сил, имеющих немалый электорат, – сделать всё, чтобы кампания была легитимной и открытой", — цитирует близкое к пиар-ведомству местного губернатора ИА Амител прозвучавшее на встрече высказывание лидера краевой Единой России Александра Романенко.

В ходе прозвучавших выступлений собранные на встрече партийцы единодушно сформулировали единственную на сегодня реально стоящую перед ними задачу – ею они называли действия, которых должны привести к повышению прихода избирателей на выборы 18 марта.

Возникшая по итогам проведенной встречи коалиция формальной поддержки Путина достаточно широка – помимо привлеченных в нее 2 февраля пяти партий (пусть даже четыре из них существуют преимущественно на бумаге), в нее входят завившие накануне о поддержке Путина алтайские профсоюзы и много других структур. Создавшие ее политтехнологи регионального "штаба Путина" располагают сегодня практически неограниченным финансовым ресурсом, имеют возможность использовать в своих интересах сообщество репрессивных и властных органов, почти полностью контролируют медийное поле.

Тем не менее, ранее в политической истории Алтая именно такие "тотальные" коалиции уже неожиданно проигрывали значимые выборы. Так, подобное случилось в 2004 г. когда подобное объединения не смогло добиться победы на выборах многолетнего губернатора Александра Сурикова, уступившего артисту Михаилу Евдокимову.

В этой связи симптоматично, что провозглашение пропутинской межпартийной коалиции на Алтае было встречено в соцсетях и на медийных форумах шквалом практически единодушных негодующих комментариев местных жителей. Вступивших в коалицию с Единой Россией партийцев обвиняют в аморальности ("Маски сброшены , иуды предстали во всей красе"), упрекают в корыстном стремлении присоединиться к коррумпированному режиму ("Все что обьединяет эти партии это желание остаться у бесплатной кормушки, где можно ничего не делать и хорошо жить за счет работающего населения. Ребята вы проиграли не нужны нам трутни!").

При этом сколько-нибудь положительные оценки проведенной акции среди жителей Алтая полностью отсутствуют.

Похоже, что и сам местный "штаб Путина" и единороссы еще раздумывают: насколько проведенная акция способна реально увеличить поддержку кремлевского лидера в традиционно прохладно относящемся к власти одном из беднейших регионов России? Так, ни один из их информационных ресурсов в день ее проведения не дал о ней официального отчета.

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