За 8 месяцев 2018 г. население Алтайского края уменьшилось на 9875 человек.

05.10.2018

За январь-август 2018 года население Алтайского края за счет всех источников (естественная и миграционная убыль) уменьшилось на 9875 человек. Об этом сообщил территориальный орган Росстата.

Убыль населения в беднейшем регионе России на 8,5% превосходит рекордные показатели за соответствующий период прошлого года. Однако, в ней наметились и моменты перелома.

Наименее оптимистично выглядит ситуация с естественной убылью населения – здесь положение продолжает ухудшаться по всем параметрам. Так, показатели рождаемости за 8 месяцев ниже прошлогодних на 1271 младенца, а количество случаев смертности, напротив, выше прошлогоднего на 342. В итоге за счет нарастающей естественной убыли население Алтайского края за 8 месяцев сократилось на 6875 человек.

Итоговая миграционная убыль за этот период пополнила этот счет еще на 3000 человек. Здесь, однако, есть и оптимистичные моменты. Миграционная убыль по-прежнему велика, но все-таки ощутимо меньше прошлогодней (3832 человека).

Эту картину рождают следующие факторы. Количество уезжающих из проблемного региона по-прежнему велико и продолжает нарастать. Однако, это перекрывает рост миграции в Алтайский край из других регионов России. В итоге за счет межрегиональной миграции население края за 8 месяцев хоть и сократилось на 4092 человека, это на 271 человек меньше прошлогодних показателей.

Еще большую лепту в сокращение итогов миграции вносит вновь оживившийся переезд в Алтайский край жителей Средней Азии. За счет международной миграции (почти исключительно представленной этим потоком) население края за 8 месяцев увеличилось на 1092 человека (более чем двойной рост к прошлому году).

К сожалению, даже наметившиеся положительные тенденции в области миграции не внушают особенного оптимизма. Так, по линии оживившейся межрегиональной миграции на Алтай прежде всего переезжают жители северных территорий Сибири и Дальнего Востока – преимущественно пенсионного или предпенсионного возраста. Ранее они часто предпочитали "встретить старость" на юге России, но сегодня их накоплений часто хватает только на Алтай. Достаточно проблемным приобретением часто являются и жители Средней Азии – в силу низкой квалификации и трудностей с адаптацией.

В то же время, уезжающие из Алтайского края местные жители прежде всего относятся к двум категориям наиболее ценным плане человеческого капитала категориям – молодых выпускников вузов и среднего возраста представителям среднего класса. Массовый отъезд этих людей, приобретший в последние годы лавинообразный характер, связан с тем, что они не находят возможностей реализации в застойной атмосфере депрессивной сибирской территории.

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