Яблоко высказалось против планов Китая и Казахстана о переброске туда воды из Алтайского края.

|<<
|Октябрь 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко 9 октября сделала заявление о том, что она выступает против обсуждающихся в СМИ планов Китая и Казахстана по строительству мега-системы переброски туда части стока бассейна Оби с территории Алтайского края. Это пока единственная реакция на Алтае на ставшие достоянием гласности вновь подготовленные китайской стороной документы по обоснованию строительства в 2018-2040 гг. гигантской (протяженностью до 1,5 тыс. км) оросительной системы.
Партия напомнила, что это предложение уже обсуждалось в российском правительстве в 2016 г. и уже тогда вызвало отрицательную реакцию Яблока и вопросы со стороны ряда российских экологов.
«Новая попытка с «поворотом сибирских рек» в нынешних реалиях экономического кризиса может найти горячий отклик в сердцах российских властей, которые пытаются сейчас заработать на всем, в том числе и на воде. Задача гражданских активистов, экологов и политиков не допустить этого», - заявил в этой связи лидер алтайского Яблока Александр Гончаренко.
← Назад
Elements not found