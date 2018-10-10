Яблоко высказалось против планов Китая и Казахстана о переброске туда воды из Алтайского края.

10.10.2018

Действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко 9 октября сделала заявление о том, что она выступает против обсуждающихся в СМИ планов Китая и Казахстана по строительству мега-системы переброски туда части стока бассейна Оби с территории Алтайского края. Это пока единственная реакция на Алтае на ставшие достоянием гласности вновь подготовленные китайской стороной документы по обоснованию строительства в 2018-2040 гг. гигантской (протяженностью до 1,5 тыс. км) оросительной системы.

Партия напомнила, что это предложение уже обсуждалось в российском правительстве в 2016 г. и уже тогда вызвало отрицательную реакцию Яблока и вопросы со стороны ряда российских экологов.

«Новая попытка с «поворотом сибирских рек» в нынешних реалиях экономического кризиса может найти горячий отклик в сердцах российских властей, которые пытаются сейчас заработать на всем, в том числе и на воде. Задача гражданских активистов, экологов и политиков не допустить этого», - заявил в этой связи лидер алтайского Яблока Александр Гончаренко.

Нет комментариев