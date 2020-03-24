Яблоко создает в Алтайском крае волонтерскую службу для помощи изолированным во время эпидемии пожилым людям.

24.03.2020

23 марта действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко заявила об открытии проекта волонтерской службы для помощи ограниченным в социальных контактах во время эпидемии коронавируса пожилым людям. На сегодня это единственная подобная инициативы среди политических партий.

"В целях ограничения контактов пожилых людей, проживающих в городах Алтайского края мы набираем лиц, младше 40 лет, не страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, сахарным диабетом, не получающих иммунодепрессивную терапию, готовых в качестве волонтеров в свободное от работы и учебы время доставлять одиноким пожилым лицам, по их просьбе продукты питания, лекарства и др.

Ограничение контактов пожилых людей уменьшит вероятность их заражения, а значит и количество тяжелых больных, требующих госпитализацию. Это поможет избежать пиковых нагрузок на систему здравоохранения и риска возникновения коллапса системы медицинской помощи, как это, на наш взгляд, случилось в Италии и Испании.

Так, как данная деятельность не преследует политических целей, мы призываем к сотрудничеству все общественные организации и движения", -так комментирует эту инициативу возглавляющих алтайских яблочников врач Александр Гончаренко.

О реакции общественных формирований на призыв алтайских яблочников информации пока нет.

Запись в волонтеры предполагается бесконтактно - через электронную почту (yabloko_altay@mail.ru), а дальнейшая координация работы также через электронный коммуникаторы и телефон.

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