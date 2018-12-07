Яблоко подозревает, что за схемой с подозрительной арендой краевого имущества может стоять бывший глава полиции Барнаула.

07.12.2018

Об этом говорится в распространенном 6 декабря заявлении Антикоррупционной комиссии действующей в Алтайском крае организации партии Яблоко.

Ранее алтайское Яблоко, пользуясь предоставленным ему Минюстом РФ статусом антикоррупционного оператора, уже опубликовало ряд имевших большой общественный резонанс антикоррупционных расследований.

В том числе, была детально восстановлена схема выведения из состава имущества Алтайского края большого земельного участка в центре Барнаула, занимаемого стадионом Локомотив, проведенная под предположительным патронатом экс-руководителей региона (сейчас там пытаются вести массовую жилищную застройку в интересах близких к алтайским властям влиятельных предпринимательских семей Шония и Ракшиных).

Большой отклик имело расследование, посвященное коррупционным нарушениям в деятельности бывшего первого заместителя краевого главка МВД генерала Вячеслава Новикова (в рамках занятой им после отставки должности главы Октябрьского района Барнаула).

Также Яблоко подготовило доклад о подозрениях в коррупции вокруг схемы аренды еще одного крупного объекта региональной собственности – краевого Оптового рынка. По подсчетам авторов доклада, в результате созданной для управления этим объектом в правительстве края подозрительной схемы, бюджет этого региона терял до 90 млн рублей ежегодно на протяжении 9 лет.

"Один из крупнейших рынков Барнаула, Оптовый, находящийся под управлением компании на 100% принадлежащей краю, годами сдавался в аренду частным компаниям по заниженной цене, данные компании не осуществляли торговлю на предоставленных площадях, а, не имея на то законных оснований, сдавали их в субаренду реальным торговцам по цене значительно превышающей изначальную", - утверждает Яблоко.

По его информации, последний доклад уже стал предметом конкретного интереса местной полиции: отдел экономической безопасности УМВД по Барнаулу ведет по этому поводу проверку. "Но уже на данном этапе правоохранителям ясно, что выявленная схема находит свое подтверждение", - утверждает Яблоко.

Его последнее заявление от 6 декабря свидетельствует о том, что бенефициаром подозрительной схемы вокруг Оптового рынка мог оказаться еще один бывший высокопоставленный полицейский – экс-начальник УМВД Барнаула, полковник Сергей Масленников.

"Антикоррупционная комиссия регионального отделения выяснила, что в 2015 году место компании ООО «Торговый Дом Политэкс», сдававшей площади рынка в субаренду, заняла ООО «Звезда Востока», которую возглавляет Сергей Масленников, полный тезка полковника МВД, возглавлявшего барнаульскую милицию", - делится своими подозрениями Яблоко. При этом только в течение 11 месяцев 2018 г., по оценкам экспертов, выручка ООО «Звезда Востока» составила около 90 млн рублей. По данным справочных систем, задекларированная в Росстате выручка этого ООО составляла в 2015 г. - 26,9 млн рублей, в 2016 г. – 33,7 млн рублей, в 2017 г. - 28,7 млн рублей. Единственным учредителем ООО является Кушаков Фархат Сайритдинович. Информации о собственнике ООО немного – в марте 2018 г. он приобрел указом губернатора Александра Карлина веьма непросто получаемый на Алтае статус Ветерана труда, в открытых данных федеральных реестров есть также заявка барнаульского бизнесмена-ветерана на сертификацию автомобиля Лексус.

По данным справочных систем, зарегистрированное в марте 2015 г. в Барнауле ООО "Звезда Востока" действительно возглавляет Сергей Борисович Масленников.

Местные СМИ отмечали, что полный тезка вызвавшего подозрения успешного бизнесмена – полковник Сергей Борисович Масленников – действительно незадолго до создания ООО (в январе 2015 г.) при не вполне ясных обстоятельствах был вынужден покинуть пост руководителя УВД Барнаула.

"Алтайские «яблочники» настаивают на всестороннем расследовании новых фактов, поиске конечного бенефициара двойной аренды, а также выражают надежду, что схема, лишающая краевой бюджет десятков миллионов рублей, после вмешательства правоохранительных органов навсегда останется в прошлом", - так заканчивает Яблоко свое новое заявление.

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