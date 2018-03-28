Во всем Алтайском крае введена ЧС из-за паводка, МЧС сообщает о затоплениях в 12 районах, появилась первая жертва.

28.03.2018

27 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации (по паводку) на всей территории региона. Текст важного документа, о котором сообщает с утра 28 марта губернаторская пресс-служба, однако, недоступен – в соответствующем разделе официального сайта края с датой 27 марта опубликовано лишь постановление г-на Карлина, изменяющее порядок продажи госимущества.

По-прежнему отсутствует на сайте края и оперативно обновляющийся и имеющий канал обратной связи граждан со властью раздел о ситуации с паводком. Между тем, кризисная ситуация с затоплением населенных пунктов на Алтае быстро нарастает. На 28 марта региональное управление МЧС сообщило о 12 сельских районах (преимущественно в предгорной зоне), где отмечено подтопление приусадебных участках и жилых домов. Это Краснощековский, Третьяковский, Зональный, Курьинский, Быстроистокский, Алтайский, Солонешенский, Петропавловский, Советский, Шипуновский, Смоленский, Целинный районы.

Основное беспокойство у МЧС сейчас вызывает обстановка на реках Алей, Ануй и Чарыш.

С 27 по 29 марта МЧС ожидает вскрытие Чарыш на участке совхоз Чарышский – с. Усть-Чарыш, и подъем там уровней воды до опасных отметок (опасная отметка для свх Чарышский 530 см), что вызовет подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов. В ближайшие сутки – двое продолжится подъем уровней воды на р.Чарыш у с.Чарышское, где ожидается подъем уровня воды до отметок 170 – 200 см (опасная отметка 180см), подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов. Ближайшие сутки – двое также сохранится высокая водность Чарыша на участке Карпово-2 – Белоглазово.

В ближайшие сутки – двое на реке Алей в районе Рубцовска продолжится подъем уровня воды до опасных отметок (опасная отметка 550 см), Здесь, по оценкам МЧС, возможно подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов. Ближайшие сутки – трое ожидается вскрытие р.Алей в районе Алейска, подъем там уровней воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 760см), затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

В ближайшие сутки – трое на реке Ануй в районе райцентра Солонешное МЧС ожидает подъем уровня воды до опасных отметок (опасная отметка 300см) подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

Борьба с ширящимся паводком путем постановлений и данных гидронаблюдения, однако, вызывает негативную реакцию у пострадавших – многие их них считают себя брошенными властью на произвол разбушевавшейся стихии.

Такая информация начинает появляться с мест паводка от пострадавших местных жителей. Так, 27 марта репортаж об этом со слов жителей села Зеленый дол в Петропавловском районе опубликовала Комсомольская правда.

На фото: общий вид села Зеленый дол.

В ночь на 27 марта около половины стоящего на берегу реки Ануй села (по нему также протекает приток Ануя – река Берсень) было затоплено всего за 2 часа. Часть пострадавших из примерно двух тысяч жителей села эвакуировалась в стоящие на возвышенности школу и детский сад, однако мест там не хватает. Часть местных жителей с вечера 26 марта получили СМС-сообщения о предстоящем наводнении от МЧС с предложением эвакуироваться. Однако, ни краевые власти, ни МЧС не приняли в этом процессе никакого участия – и организованная самими жителями эвакуация чудом прошла без многочисленных жертв.

"До сих пор мы спасаемся самостоятельно. Нам помогает глава села и еще двое мужчин на моторной лодке. Больше никого нет. Даже не хочу представлять, что бы с нами было, если бы не было этой одной моторной лодки! Прием она принадлежит местному жителю! – цитирует газета рассказ директора местной школы Оксаны Никифоровой. – Наверное, полсела бы тогда точно потонули. К счастью, жертв удалось избежать. Всю ночь ездили, собирали людей и привозили их в пункт. Где-то на лодке, где-то на тракторе".

Жители села считают, что их предупредили о наводнении недопустимо поздно. "Люди просто все имущество побросали и сами спасались. Что-то успели вывезти, что-то нет. Днем уже было бесполезно что-то делать - все в воде", - рассказала Никифорова. По ее словам, многие домашние животные на подворьях местных жителей погибли.

А 28 марта стало известно, что наводнение в Зеленом доле все-таки открыло счет жертвам стихии. Здесь утонул 51-летний местный житель. Мужчина отказался от эвакуации, пошел спасать своих питомцев и утонул, сообщает ИА ПолитСибру со ссылкой на главу района.

Жители пострадавшего сели чувствуют себя брошенными и безуспешно ждут спасателей (судя по прогнозам МЧС, в ближайшие 3 суток уровень воды в Ануе будет только подниматься). "Люди, конечно, в шоковом состоянии. Прогнозов никто никаких не дает. Будут спасатели или нет – нам не говорят, да даже если и планируют прислать, то к нам в село теперь не попадешь. Уже утром въезд был перекрыт. Мы отрезаны от внешнего мира, к нам теперь можно попасть только на вертолете. Трактор К-700 поехал, но он утонул, его кое-как обратно вытащили, он был вынужден вернуться", - описывает их настроения директор ставшей импровизированным эвакопунктом местной школы.

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