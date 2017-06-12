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Власти в Барнауле препятствуют проведению акции сторонников Навального.

12.06.2017

Власти в Барнауле препятствуют проведению 12 июня антикоррупционной уличной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального (в этот день она должна состояться почти в двухстах городах России). Этих целей им помогают добиться действующие в административном центре Алтайского края нелегально группы экстремистов.

12 июня сторонники Навального в Барнауле заявили о проведении согласованной с властями акции – уличного концерта на площади Свободы. Однако, они заявляют о том, что в ходе подготовки мероприятия столкнулись с попытками воспрепятствовать ему, предположительно инспирированными местными чиновниками (а также действующими в их интересах подпольными группами местных экстремистов).

10 июня они предприняли попытку вывести из строя автомобиль одного из лидеров алтайских сторонников Навального - Ольги Фотиевой. Его выхлопная труба с этой целью были залита монтажной пеной, сообщила активистка в своем аккаунте в Фейсбуке. С попытками сорвать мероприятие  сторонников Навального (уличный рок-концерт) столкнулись и ее товарищи Об этом сообщил  еще один лидер сторонников Навального на Алтае – Артем Косарецкий. "12-го числа мы проводим митинг и рок-концерт, и администрация города вместе с ФСБшниками запугали все рок-группы в городе, угрожая преследованием в случае, если они будут играть у нас. Группа ШАРЫ - единственная, у кого оказались яйца и кто не испугался. Там в видео и приглашение на митинг, и про угрозы администрации. Давайте максимально поддержим парней и наше мероприятие!", - заявил он, сославшись на заявление эмо-музыканта, студента Барнаульского педуниверситета Васи Звездкина, рассказавшего о давлении чиновников и угрозах силовым ресурсом.

О давлении на организаторов митинга 12 июня приходят сообщения из десятков городов России.

Фото Ольги Фотиевой.

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