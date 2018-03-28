Власти в Барнауле выводят полицейских и перекрывают площадку мемориальной акции памяти жертв пожара в Кемерово.

28.03.2018

В конце дня 27 марта стало известно о реакции правительства Алтайского края на инициативу граждан провести в Барнауле мемориальную акцию, посвященную памяти жертв катастрофического пожара в в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Распространяемые рядом известных на Алтае общественных деятелей в течение дня 27 марта в соцсетях призывы к горожанам прийти к 18 часам в день траура 28 марта на используемую в Барнауле для открытых публичных акций площадку возле памятника жертвам политрепрессий (на площади Свободы) взывали скорую реакцию властей.

Призыв к проведению акции памяти в Барнауле был поддержан рядом политиков, призвавших при этом избежать здесь политических лозунгов. Вот как, например, призвал прийти на акции местный штаб оппозиционера Алексея Навального.

"Завтра выходим в память о погибших в Кемерове. Встречаемся у памятника жертв политических репрессий. Приглашаем всех выразить солидарность с родными и близкими погибших в результате кемеровского пожара. Внимание: это акция памяти и гражданской солидарности. Нам понятен гнев в адрес властей, но просим вас воздержаться от любых политических плакатов, лозунгов и символики. Свечи и цветы будут уместнее. Приходите обязательно. Судя по реакции чиновников, ужас этой трагедии волнует только простых людей. И только нам, гражданам одной страны, есть дело до чужого горя. Кузбасс не должен переживать это горе сам", - говорится в его обращении к горожанам.

Однако, в финале дня 27 марта стало известно о том, что прилегающий к этой площадке квартал будет оцеплен полицией, которая намерена занять площадь Свободы для собственных нужд, проведя там т.н. "открытый гарнизонный развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка".

На фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю: полицейский "развод караулов" на площади Свободы в 2015 г.

Симптоматично, что заявление о проведении странного для дня траура полицейского мероприятия отсутствует на официальном сайте ГУ МВД по Алтайскому краю. О нем официально сообщила лишь управляемая доверенным губернаторским эмиссаром администрация Барнаула (сообщение к финалу дня было републиковано рядом СМИ).

При этом точное место полицейской акции не сообщается. Для проведения полицейских построений "будет закрыто движение всех видов транспорта по пр-кту Социалистическому на участке от ул.Пушкина до ул.Ползунова". Границы описанной в заявлении площадки, таким образом, указывают на то, что центром зоны перекрытия станет именно площадь Свободы. При этом организаторы сомнительного полицейского мероприятия, похоже, пытаются избежать прямой конфронтации с теми, кто может прийти на площадь почтить память жертв кемеровской трагедии: формально "развод" должен завершиться именно к 18 часам, на каковое время и назначен мемориальный сбор граждан.

Таким образом, речь скорее всего может идти о спецоперации, организованной руководимым в Алтайском крае бывшими высокопоставленными офицерами спецслужб блоком т.н. "внутренней политики" – об акции психологического давления на горожан, проявляющейся в проводимом "впритык" ко времени их сбора перекрытии квартала и присутствии на площади сотен полицейских. Не исключено, впрочем, что провокационный "развод" может иметь цель завершиться прямым давлением силовиков на барнаульцев, намеренных почтить память жертв трагедии.

Накануне вечером аналогичные спонтанные мемориальные акции граждан прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Власти там при этом, избегая прямых решений по их разгону, придерживаясь тактики "перехвата повестки".

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