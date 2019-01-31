Власти Алткрая провозгласили создание проправительственного пула СМИ, журналистов и блогеров.

31.01.2019

31 января правительство Алтайского края сообщило о намерении создать в течение года в этом регионе некоей "новой коалиции СМИ, журналистов и блогеров, людей, пишущих о природе, здоровом образе жизни и экологическом воспитании". Этот план был озвучен в ходе прошедшей накануне встречи экс-лидера краевой организации Единой России, депутатом Госдумы Николаем Герасименко с группой, составленной преимущественно из представителей контролируемых и финансируемых властями квази-общественных структур.

Возможно, инициатива рептильных алтайских природоохранных общественников могла быть вызвана желанием властей перехватить контроль над этой актуальной и болезненной для региона повесткой у реально действующего в крае независимого экологического движения: в последние месяцы оно находится в сложной ситуации после внезапной смерти своего неформального лидера Валерия Горбунова.

Вероятно, на роль будущего лидера объединения казенных экологов здесь будет претендовать Сергей Малыхин. Именно этого активно финансируемого властями и периодически привлекаемого ими для одобрения сомнительных инициатив общественника цитирует губернаторская пресс-служба.

"Мы думаем, что нужно делать следующий шаг – создать некий пул, объединяющий электронные и печатные СМИ, блогеров, людей, пишущих на темы экологии и здоровья… Создать качественный контент и довести его до зрителя или читателя всеми удобными для аудитории способами - вот ради чего нужен такой большой системный проект. Чтобы его реализовать, необходима поддержка и депутатов, и представителей других органов власти, и общественности", - так очертил г-н Малыхин основные черты новой инициативы. Конкретные форы и объемы "поддержки" властей нового проекта в официальном сообщении названы не были.

Николай Герасименко заявил о своем одобрении этой инициативы. Он предложил организовать круглый стол в Госдуме с участием представителей комитетов (по экологии, образованию, охране здоровья и информационной политике) и профильных министерств. По его мнению, это возможно сделать в течение года. Участники же встречи в Барнауле за это время должны будут проработать план создания коалиции, оформить свои предложения в конкретный проект.

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