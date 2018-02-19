В Верх-Бийске сгорел дом активиста, протестовавшего против вырубок лесов.

19.02.2018

Первым о пожаре в селе, расположенном в Турочакском районе Республике Алтай, сообщил утром 18 февраля сайт Михаила Ходорковского МБХ медиа. Информацию о пожаре, приведшем у уничтожению жилого двухвартирного дома, подтвердило вскоре и республиканское ГУ МЧС.

"В 03:58 18 февраля 2018 г., в Турочакский район, с. Верх-Бийск, пер. Лесной, произошло возгорание жилого дома. В 04:45 пожар локализован, в 04:53 пожар ликвидирован. От МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники", - говорится в сообщении ведомства. Информация о причинах пожара в заявлении МЧС отсутствует, сам пострадавший – местный предприниматель Владимир Швецов уверенно заявляет о поджоге.

Инциденту предшествовал длительный конфликт, связанный с конфликтом вокруг попыток группы предпринимателей (в том числе из числа граждан КНР) организовать в окрестностях села вырубку леса.

Речь идет о ситуации, связанной с десятками тысяч гектаров неучтенных лесов, находящихся в Республике Алтай на частных землях, формально имеющих статус земель сельхозназначения. Пользуясь тем, что закон никак не охраняет такие леса, собственники земель (частую принадлежащие к чиновно-политической элите) ведут активную их вырубку ("расчистку"), мотивируя это намерением вести там аграрный бизнес.

По слова Шведова, организаторами вырубок возле Верх-Бийска стали два депутата – член фракции КПРФ в Госсобрании РА Вечеслав Кыдатов (возглавляет АПК «Заречный») и двоюродный брат Швецова - депутат Турочакского райсовета Александр Трудов (директор ООО "Лесагросервис").

Швецов, намеренный построить в селе туристическую базу, негативно воспринял планы депутатов-предпринимателей (вырубки активно начались с сентября 2017 года). В этом его поддержали многие местные жители – горные леса, где они пасут скот и ведут сбор дикоросов, являются для них едва ли не основным источником дохода.

Дополнительное напряжение ситуации придали разговоры о том, что за ситуацией просматриваются интересы представителей китайского бизнеса. В своих интервью Швецов активно делился предположениями о том, что вывозимый из Турочакского района лес идет в Бийск, где перерабатывается для последующей вывозки в КНР. МБХ медиа упоминает также открытую в соседнем Чойском районе РА гражданами КНР пилораму (владелец компании «Юйхэн» — гражданин Китая Линь Хунюй). О том, как может быть связано это предприятие с событиями в Верх-Бийске, сайт, однако, ничего не сообщает.

Для иллюстрации "китайского следа" Швецов разместил 15 февраля на YouTube видеоролик "Китайцы рубят лес в Горном Алтае". В нем в течение минуты активист показывает лежащие на снегу в безлюдной местности несколько груд бревен (преимущественно берез), высказывая при этом подозрения о том, что вырубку вели граждане Китая.

На прошедшей неделе Швецов посетил Новосибирск, где пикетировал полпредство президента РФ в СФО. Он полагает, что вчерашний пожар в его доме в Верх-Бийске мог являться ответом на его протестную деятельность.

Действительно, конфликт в алтайской глубинке в последние месяцы все чаще сопровождается инцидентами с применением насилия. При этом подозрения в криминальных действиях высказываются в адрес обоих сторон конфликта. Так, в ночь с 15 на 16 ноября на деляне у Верх-Бийска "местные жители сожгли вагончик охранника и убили собаку. Сторожа нашли мертвым", сообщало МБХ медиа, не уточняя при этом обстоятельств, приведших к гибели человека. Чуть позже неизвестные подожгли трактор и пилораму, принадлежащую брату Швецова – Александру Трудову. Активист признает, что пострадавший не скрывал подозрений в том, что поджог пилорамы мог быть делом рук Швецова. «Под меня копают — что это чуть ли не я лично сжег пилораму», — заявил Швецов МБХ-медиа.

Сгоревший в результате вероятного поджога дом может стать очередным эпизодом в этой череде насилия.

24 февраля в Республике Алтай должен состояться очередной митинг протеста против вырубки леса. Его организаторы на сей раз обещают, что к числу протестующих помимо русского населения села, присоединятся и этнические алтайцы. «Мы объединились с местными коренными народами и устраиваем митинг вместе с ними. А коренные со времен присоединения, триста с лишним лет, ничем не возмущались — пока не начали рубить леса», - заявляет в этой связи Швецов. Со стороны противников вырубок леса звучат заявления в адрес многолетнего главы региона Александра Бердникова – именно его команду подозревают в коррупционно мотивированном покровительстве организаторам вырубок. При этом лесозащитники активно отрицают политическую окрашенность своего протеста, и местные власти, напротив, всеми силами пытаются придать им имидж политических "оппозиционеров" режиму.

Дом организатора протеста после пожара не подлежит восстановлению. Фото - страница Владимира Швецова ВКонтакте.

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