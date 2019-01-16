В Телеграме обсуждают возможные инвестиции Карлина и Локтева в Германии.

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О вероятности масштабных инвестиций в Германии, сделанных длительное время управлявшим Алтайским краем тандемом Александра Карлина и Сергея Локтева, сообщил 16 января телеграм-канал Незыгарь.
"Говорят, что сенатор Карлин и его верный экс-первый заметитель по Алтаю Локтев купили один актив в Германии за 175 миллионов евро , предположительно на деньги, которые были ими выведены в латвийские офшоры с рубок леса и продажи его в Китай", - пишет канал.
Отсутствие информации о территориальной принадлежности и профиле актива, впрочем, не дают пока возможность провести проверку высказанной версии.
Ранее в качестве связанного с лесным бизнесом в Алтайском крае оффшором в Прибалтике (но не Латвии, а в Литве) в СМИ называлось созданное в 2015 г. в Вильнюсе ЗАО Индиция, через цепочку юридических лиц являющееся основным конечным собственником ставшего при губернаторстве Карлина лесным монополистом холдинга Алтайлес. Однако, имеется ли в виду возможность использования в интересах тандема отставников именно этой схемы (либо какой-то другой) – ясности на сегодня нет.
Незыгарь также сообщает о якобы имеющихся у Лотева и Карлина планах личной интеграции на территории Германии.
"Локтев купил также 2 дома рядом друг с другом в пригороде Дюссельдорфа. Не исключено, что сенатор Карлин в ближайшее время начнет процесс по получению ВНЖ в Германии", - сообщает канал.
После ухода Карлина и Локтева в отставку в мае 2018 г. по инициативе Кремля ряд Телегарм-каналов высказывал версию о том, что объем контролируемых тандемом средств, мобилизованных за время управления крае, можно оценить примерно в $ 1 млрд. Сообщалось также о якобы имеющихся у их собственников планов по их инвестированию на территории Евросоюза и стран Индокитая.← Назад
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