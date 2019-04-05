В Рубцовске начали сбор подписей за восстановление прямых выборов мэра.

05.04.2019

Инициативная группа жителей Рубцовска начала собирать подписи под письмом на имя председателя городского Совета депутатов Василия Курганского, копия которого также будет направлена губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В документе чиновникам предлагают вернуть прямые выборы главы этого алтайского города, сообщил 4 апреля сайт vrubcovske.ru.

Данные о том, кто состоит в инициативной группе и кто ее возглавляет, не приводятся.

Инициативе предшествовала на прошлой неделе не вполне удачная попытка рубцовчан организовать петицию на близкую тему на известной площадке change.org. Тогда там появилось обращение президенту Владимиру Путину и губернатору Томенко с требованием отправить отставку действующего руководителя города Дмитрия Фельмана за провалы в работе (а также восстановить в Рубцовске прямые выборы мэра).

В адрес петиции высказывалась критика – в частности, в связи с тем, что ее автор фактически избрал себе статус анонима. Тем не менее, за несколько дней этот документ уже подписали порядка семисот рубцовчан.

Новая петиционная инициатива, также скептически оценивая действующего главу города, предлагает его смену эволюционным путем – через восстановленные здесь в срочном режиме прямые выборы мэра.

"Мы, нижеподписавшиеся, жители города Рубцовска, учитывая тот факт, что наш город, особенно с тех пор, когда Главу Рубцовска стали назначать на должность, все больше погружается в многочисленные проблемы, а соответственно, все в городе приходит в упадок. Последние два года вообще твориться полный беспредел в кулуарах городской власти. Вместо того, чтобы совместно с депутатским корпусом решать насущные проблемы Рубцовска, действующий глава города не может достигнуть взаимопонимания даже с народными избранниками, не говоря уже о народе. О каком развитии Рубцовска в этом случае может идти речь?

Считаем, что ситуацию в городе можно изменить лишь одним путем – вернуть прямые выборы главы Рубцовска.

В связи с этим, просим Вас внести наше предложение, по возврату прямых выборов главы на рассмотрение Совета депутатов, а соответственно, в случае поддержки инициативы нашими народными избранниками – сделать соответствующие поправки в Устав города Рубцовска регламентирующие порядок избрания главы города", - цитирует текст нового обращения рубцовский сайт.

Кампания по отмене всенародных выборов глав крупных городов (она также коснулась и группы сельских районов - обычно наиболее экономически развитых) была проведена в Алтайском крае несколько лет назад. Ее автором считался экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин. Отмена выборности мэров вводилась в крае исключительно тяжело – ей сопротивлялись и представительные собрания муниципалитетов и жители крупных алтайских городов.

Так, в Барнауле в октябре 2010 г. такие изменения в уставе города были проведены губернаторской командой с носившим признаки криминальной спецоперации неформальным привлечением большой группы силовиков, на общественных слушаниях насильственным путем заблокировавших попытки сотен горожан (в числе которых были и представители государственной власти) высказать свое мнение против этой инициативы. Впоследствии МВД заявило о том, что привлеченные для этой операции его сотрудники не имели служебного распоряжения принимать в ней участие. Однако, какого-либо расследования в связи с признаками в инциденте преступления, описанного ст. 278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти) проведено так и не было. А вскоре и возглавивший в результате этого Барнаул сити-менеджер Игорь Савинцев исчез из политики, будучи осужден за коррупцию.

Протесты в Рубцовске часто ставили под угрозу карьеру алтайских губернатороов: на фото - массовая уличная голодовка требующих выплаты зарплат рубцовчан, 2010 г.

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