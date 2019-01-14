В Приморье расстались с куратором внутренней политики Ясевичем, некогда покинувшим Алтай в ореоле коррупционного скандала.

14.01.2019

СМИ Приморского края и Сибири 13 января комментируют отставку с поста директора департамента внутренней политики администрации Приморского края Павла Ясевича. После 3 лет работы в этой должности он покидает свой пост в рамках обновления руководства этого блока после смены руководителя региона.

В Приморье г-н Ясевич (также как и его супруга Олеся Ясевич, работавшая там губернаторским пресс-секретарем, а затем – одним из руководителей регионального телеканала) прибыл из Алтайского края, где он работал одним из руководителей краевого исполкома Единой России. А затем стал сотрудником "политического" блока администрации края (супруга чиновника после этого получила пост Ясевича в исполкоме ЕР).

Незадолго до отъезда в Приморье, Ясевич стал в Алтайском крае героем публичного коррупционного скандала. В январе 2015 г. Трансперенси Интернешнл Россия (ТИР) заявила о том, что по ее данным чиновник является бизнесменом. Согласно данных правовых систем, г-н Ясевич действительно был зарегистрирован в Барнауле с 2006 г. как индивидуальный предприниматель. Предположительно, этот статус использовался им для получения заказов от властных структур, Единой России и ее партнеров по проведению социологических исследований (Ясевич – выпускник соцфака Алтайского госуниверситета, кандидат соц.наук). Об этом может свидетельствовать и то, что основным видом деятельности как предпринимателя при госрегистрации он указал "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения".

После выхода скандала в публичную сферу Ясевич признал нарушение антикоррупционного законодательства, но заявлял о том, что в статусе чиновника он фактически не вел предпринимательскую деятельность.

Эти заявления вызвали тогда на Алтае аргументированные сомнения.

В ноябре 2014 г. чета Ясевичей была включена губернатором Александром Карлиным в список получивших региональные госнаграды (указ N158 от 6.11.2014 г.) – «за добросовестный труд и активную работу во благо Алтайского края». При этом Олеся Ясевич была названа в документе уже «директором по развитию и внешним связям» медиа-холдинга «Эвалара» (ООО «Сибирская медиа-группа») – на тот момент являвшейся доверенным партнером губернаторской команды, активно обеспечивавшей в 2014 г. продление полномочий г-на Карлина на третий срок.

В этой связи в возникшей по этому поводу в соцсетях на Алтае в 2015 г. дискуссии на тот момент сотрудник Алтайского крайкома КПРФ Юрий Красильников высказал подозрения в том, что семейная пара могла, используя служебное положение, организовать систему злоупотреблений при освоении бюджетных средств. Он упоминает дорогостоящую программу исследований общественного мнения «Алтай. Шаги к успеху», проводившуюся «Сибирской медиа-группой» летом 2014 г. в рамках предвыборной кампании Карлина предположительно с использованием бюджетных средств. Одним из кураторов кампании в губернаторском штабе был Павел Ясевич. "Алтай. Шаги к успеху" - вот вам и социологическое исследование большое и сибирская медиагруппа и единая россия и незакрытие ип», - отмечал Красильников, призывая общественников провести расследование деятельности чиновника-бизнесмена. О коррупционных подозрениях в адрес Павла Ясевича также высказалась тогда гражданская активистка Эвелина Писклова: «Буквально на днях барнаульские социологи сетовали, что все заказы на социологию из администрации края проходят лично через П.Ясевича. Таким образом, получается, что либо ИП все-таки действующая, либо, что еще хуже, чиновник занимается незаконной предпринимательской деятельностью» .

Сомнения в прекращении деятельности ИП и возможности «забыть» о нем высказал тогда и являвшийся на тот момент активистом местной организации СР Юрий Мишенин. «Ну не знаю как сейчас можно забыть? Там у ИПэшников пенсионные отчисления все равно должны платиться (около 40 тысяч в год) не зависимо от того работаешь или нет. Если забыл и ИП не закрыл, года через два приставы начнут бегать, весь мозг высосут. Тут либо не забыл, и платил пенсионные подавая нулевые декларации, либо деятельность вел на полную катушку», - писал он.

Формулируя подозрения в адрес чиновника, Красильников также указывал на то, что Ясевич как индивидуальный предприниматель занимался не только социсследованиями, но и издательской деятельностью. При этом его супруга была введена в состав Общественного совета при управлении по печати информации Алтайского края, подчеркивал активист. Касаясь в этой связи имущественного положения чиновника, сотрудник крайкома КПРФ обращал внимание на то, что в 2013 г. Яскевич продекларировал наличие у него дорогостоящего автомобиля Lexus RX 350.

Несколько месяцев информация о скандале вокруг предпринимательской деятельности доверенного чиновника игнорировалась главой региона. Однако, после того, как ТИР обратилась по этому поводу в местную прокуратуру, вынужденную подтвердить нарушение и потребовать от Карлина его ликвидации, в марте 2015 г. Ясевич ликвидировал ИП.

Коррупционная история, впрочем, завершилась для него предельно мягко – вопреки требованиям законодательства, чиновник не был уволен по утрате доверия, а лишь получил выговор.

После завершения "приморского" этапа работы четы Ясевичей, там ожидают, что они продолжат свою деятельность в Красноярском крае. Приморские СМИ полагают, что Ясевич планирует получить должность в "политическом блоке красноярского правительства. Конкретная должность при этом не называется, однако, СМИ говорят о том, что на новом месте чиновника с сомнительным прошлым ожидает повышение.

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