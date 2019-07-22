В окружении пропавшего депутата Корчагина утверждают, что он бежал в США.

22.07.2019

Люди, входящие в окружение пропавшего в конце мая алтайского депутата Евгения Корчагина, сообщают том, что он жив и находится сейчас с семьей в США. Корчагин - известный в Алтайском крае оппозиционный политик и депутат гордумы Бийска (после исчезновения он был лишен на сессии БГД своего мандата, причиной этого была названа не сданная пропавшим декларация о доходах).

38-летний Евгений Корчагин, в молодости осужденный за кражу, начал свою политическую активность лишь несколько лет назад. Первый ее этап был связан с членством в Единой России. Однако, затем он перешел к критике властей и провел в Бийске ряд массовых митингов с критикой руководства города и местного губернатора. Большой резонанс в федеральной прессе имела его поездка "в Кремль" на желтом Запорожце, в ходе которой политик явно обращался к образам "народных героев" Михаила Евдокимова. Путин тогда не встретился с колоритным ходоком из алтайской глубинки. Однако, Корчагин был принят и обласкан в его администрации.

На фото: Желтый Запорожец Корчагина довел до эмиграции уже не первого политика из Бийска - ранее в Швецию оттуда бежал Сергей Горр, которого пытались привлечь по делу Артподготовки Вячеслава Мальцева.

По возвращении на Алтай вскоре он выиграл депутатские выборы на одном из округов в гордуму Бийска, победив там влиятельную главу этого города Лидию Громогласову (и тем самым "сломав" ее карьеру).

Карьера политика, однако, затем развивалась неровно – он вступил во фракцию КПРФ, однако, так и не стал в этой партии "своим". Были у Корчагина проблемы и с работой (он инвалид по зрению, не имеет высшего образования).

В мае Корчагин неожиданно в максимально радикальных выражениях заявил о намерении создать в городах Сибири сеть комитетов в рамках движения с требованием отставки Путина. Спустя несколько дней он подал заявление в ФСБ об угрозах в свой адрес.

На своих страницах в соцсетях он заявил о том, что 30 мая отбывает в продолжительный "антипутинский" вояж по городам Сибири, после чего пропал. МВД РФ, несмотря на поступившие ему более месяца назад заявление о розыске исчезнувшего депутата, каких-либо мер по заявлению предпринимать не стало.

После исчезновения Корчагина местные власти провели экспресс –кампанию по его очернению. Так, популярная в алтайском наукограде газета Бийский рабочий (контролируется группой Эвалар) недавно опубликовала против Корчагина огромный пасквильный материал, где дерзкий политик-популист по-полной ответил за "слезы Громогласовой".

22 июля общественник из Бийска Николай Знагован (его сын Тимур Знагован возглавляет фракцию КПРФ в БГД, куда входил Корчагин) опубликовал в соцсетях комментарий о том, что ему поступила информация о судьбе исчезнувшего.

"Не далее как вчера мне позвонил тесть Евгения Корчагина, с которым мы знакомы уйму лет…Семья хранила молчание из-за беспокойства за судьбу и здоровье дочери и малолетних детей которые уехали с отцом. Корчагин с семьей находятся в США, проходят карантин. Выехали через Прибалтику...", - пишет бийский общественник.

Тесть Корчагина Игорь Болычев действительно подтвердил сказанное своим товарищем, уточнив, однако, что лично все же не общался с пропавшим, а получил информацию о текущих обстоятельствах от семьи Корчагина через СМС. Родственник исчезнувшего затруднился пояснить - какой статус сейчас имеет Корчагин и каковы его дальнейшие планы. Сам же политик по-прежнему недоступен, а его аккаунты в соцсетях, где еще недавно он подробно рассказывал о каждом своем шаге, по-прежнему не обновляются с даты исчезновения – 29 мая.

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