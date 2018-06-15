В Кремле вновь инструктируют политических вице-губернаторов – как проводить выборы в сентябре? Алтайский край называют самым проблемным.

15.06.2018

О начатом 14 июня внутриполитическим блоком администрации президента РФ двухдневном семинаре для "политических" вице-губернаторов сообщает газета Коммерсант. На сей раз инструктаж посвящен кампании губернаторских выборов в 22 регионах России, намеченных на 9 сентября.

Мероприятие традиционно проходит в предельно закрытом режиме (предположительно, в связи с тем, что его конкретное содержание может иметь конфликтующий с действующим законодательством характер). В частности, нет данных о полном списке его участников из регионов – известно лишь, что они представляют самые разные части России.

В этой связи столичные СМИ подчеркивают, что выборы губернаторов как минимум в 6 из 22 регионов в сентбяре оцениваются политологами как проблемные для Кремля. Так, о возможных сложностях на выборах для эмиссаров власти в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Московской областях, Хакасии и Якутии заявил в своем последнем рейтинге фонд Петербургская политика.

Так, в Алтайском крае, где врио назначен Виктор Томенко, Петербургская политика вероятные проблемы связывает с тем, что прежняя управленческая система оказалась под вопросом после смены губернатора, а новая конфигурация еще не оформилась. При этом в своем майском рейтинге фонд снизил уровень устойчивости в Алтайском крае на момент вхождения туда нового врио губернатора до самой низкой ступени среди всех 85-ти регионов России (при наличии вектора падения по итогам мая).

В этой связи участие надзирающих обеспечивающих контроль над выборным процессом вице-губернаторов из проблемных регионов в кремлевском семинаре представляется наиболее вероятным.

В Алтайском крае такую должность по-прежнему занимает экс-полковник ФСБ Виталий Снесарь, которого многие здесь рассматривали как рабочего куратора скандальных (в том числе, по оценкам Центризбиркома) выборных кампаний последних лет. Так, именно этот доверенный выдвиженец отставленного экс-губернатора Александра Карлина курировал последнюю кампанию выборов в Госдуму РФ (последнее место по России по проценту по партспискам у единороссов) и президента России (предпоследнее место по России по проценту поддержки у Путина). В ходе этих кампаний в крае регулярно возникали связанные с нарушением законодательства скандалы, которые власти лишь с большим трудом удавалось купировать от перевода в полноценные уголовные расследования.

На фото: полковник Виталий Снесарь и краевой омбудсмен полковник Борис Ларин крутят руки репрессированному ветерану, попытавшемуся подойти с вопросом о низких пенсиях на митинге немецкой общины в Барнауле к их бывшему шефу - губернатору Карлину.

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