В Китае и Казахстане власти вновь активно лоббируют проект переброски туда воды из Алтайского края.

08.10.2018

О намерении властей Китая и Казахстана убедить российский режим в необходимости начала реализации проекта по масштабной переброске воды из Алтайского края сообщает 8 октября казахский новостной портал Atameken Business Channel.

Проект призван решить вопрос дефицита воды в китайском Сильцзяне, и частично в – в транзитной территории Казахстана (Восточно-Казахстанской области).

Проекты переброски части стока сибирских рек (тогда – в Среднюю Азию) активно обсуждались в 60-70 годы прошлого века. Тогда (даже в условиях советского режима) они вызвали в России массовое общественное движение протеста, в результате чего и были свернуты. Похожая идея переброски обских вод в Китай несколько раз всплывала в прессе в постсоветский период, однако до ее предметного обсуждения дело ни разу не доходило.

Сейчас предполагается, что источником воды должны выступить водные ресурсы Алтайского края. Техническая схема забора российской воды описана в публикации предельно неконкретно. Там говорится лишь о том, что речь идет преимущественно о "избыточных паводковых водах… от которых ежегодно страдает Алтайский край РФ". Авторы публикации намекают на то, что организаторы проекта именно в этом (возможности регулировании паводка на Алтае) и видят те выгоды, которые должна получить от переброски вод Россия.

Предположительно, речь идет о водах речного бассейна верхней Оби, составляющих основу водного баланса в Алтайском крае. На первом этапе проект переброски вод ориентирован на объем в 0,6-07 кубических километра в год, в дальнейшем его планируется нарастить до 1,8-2,4 кубических километра в год. Для сравнения – годовой сток Оби у слиянии Бии и Катуни оценивается в 36,3 куб.км в год, в районе Барнаула – в 46,4 куб. км в год.

В верховьях Оби действительно отмечаются две волны половодья, в каждую из которых расход воды может быть максимальным. Первая волна вызвана таянием снега на равнине, вторая (в июне–июле) появляется из-за таяния горных снегов и ледников. При существенном пополнении в это время дождевыми водами алтайские реки могут вызвать значительные наводнения, в особенности в самых верховьях Оби и ее текущих по предгорным долинам притоках (такой механизм сработал во время катастрофического наводнения в 2014 году).

Казахский портал ссылается на то, что план переброски воды был изложен в опубликованном недавно докладе китайской экспертной организации «Ассоциация по сотрудничеству между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР» и получил широкое освещение в ряде авторитетных китайских СМИ.

Авторы проекта планируют общую протяжённость водовода в 1,2-1,5 тысяч км, с бюджетом первого этапа от 10,3 до 13,4 млрд долларов (в ценах 2018 года). При этом подчеркивается, что китайские исследователи ещё не проводили проектно-изыскательских работ в Алтайском крае по предложенному ими проекту водовода (поэтому смета является сугубо предварительной).

Китайские авторы проекта также признают, что на сегодня они не имеют каких-либо подтверждений участия российских властей в реализации проекта. При этом они намерены ограничить свои контакты здесь уровнем федерального правительства. "Предметное обсуждение схемы финансирования Проекта будет возможно после приятия политических решений и достижения договорённостей между правительствами стран-участниц Проекта," – цитирует казахский портал оказавшийся в его распоряжении китайский документ.

Подготовленный китайскими исследователями план рассчитан на вероятность начала его реализации уже в 2018 году. Первый его этап (магистральный водовод на 0,6-0,7 куб. км, сеть связанных с ним распределительных трубопроводов и объектов коммунальной инфраструктуры) рассчитан на строительство в период до 2026 года. Второй этап (увеличение пропуска водовода до 1,8-2,4 куб. км) рассчитан на реализацию в срок до 2040 г.

Судя по тексту публикации, какая-либо публичная реакция российских властей на это предложение на сегодня отсутствует. Непонятно даже – представлено ли оно туда или лишь ожидает этого. Нет данных и о том, что китайский проект как-то обсуждался и в правительстве Алтайского края.

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