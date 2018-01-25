В Госдуму в пятый раз внесен законопроект с разрешением людям собирать хворост в лесу.

25.01.2018

На текущей неделе стало известно о внесении в Госдуму РФ законопроекта, разрешающего гражданам России бесплатный сбор валежника в лесу. Триумфальные сообщения об этом обошли российскую прессу. Особо высоко градус триумфа был поднят в СМИ Алтайского края. И, как оказалось, не случайно – законопроект, отменяющий запрет, традиционный для средневекового феодального права, в значительной мере может быть признан имеющим именно алтайское происхождение.

Как отмечает в этой связи 24 января Лесной форум Гринписа России, текущий законопроект, предусматривающий предоставление гражданам права свободно и бесплатно собирать валежник в лесах, уже пятый за два последних года.

Гринпис приводит информацию о судьбе предыдущих четырех попыток разрешить россиянам собирать хворост в лесу.

1. Законопроект № 116620-7 "О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации (в части отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам)". Внесен в Государственную Думу 6 марта 2017 года депутатом Н.П.Николаевым. За прошедшее время число авторов законопроекта увеличилось до 74 человек - депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Законопроект Государственной Думой пока не рассматривался.

2. Законопроект № 116598-7 "О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации (в части отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам)". Внесен в Государственную Думу 6 марта 2017 года депутатами В.И.Кашиным, В.М.Шишкоедовым и А.Г.Литовченко. 21 апреля 2017 года отозван авторами.

3. Законопроект № 1124277-6 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации". Внесен в Государственную Думу 12 июля 2016 года Алтайским краевым законодательным собранием. 20 октября 2016 года возвращен авторам "для выполнения требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы".

4. Законопроект № 1041782-6 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования заготовки гражданами валежника для собственных нужд)".

Внесен в Государственную Думу 11 апреля 2016 года депутатом А.В.Тумановым. 18 января 2017 года рассмотрен Государственной Думой в первом чтении и отклонен.

Последний законопроект уже вызвал восторженные комментарии ряда представителей власти. Так, именно в таком ключе комментировал этот факт Вестям алтайский думец-единоросс Иван Лоор. Г-н Лоор, правда, сделал упор на то, что право на сбор хвороста должны получить не все, а лишь четверть граждан России, постоянно проживающая в сельской местности. Как предлагают решить этот вопрос авторы законопроекта, впрочем, пока доподлинно неизвестно – полный текст, последнего, пятого законопроекта еще недоступен.

Поднятая властями шумиха вокруг снятия введенного ими несколько лет назад традиционного для средневекового феодального законодательства запрета на сбор валежника вызвала преимущественно иронические отклики экспертов. Не отрицая необходимость снятия такого запрета, они обращают внимание на комичность волны пафосных публикаций в государственной прессе по вопросу, актуальность дискуссии по которому приходилась как минимум на 18 век.

"Над решением этой важнейшей государственной задачи - введением права на свободный и бесплатный сбор валежника гражданами - параллельно с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации работают и специалисты Минприроды России… Если этот проект будет принят, к правовому регулированию сбора валежника придется подключиться уже не только федеральным, но и региональным депутатам - поскольку "порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается законом субъекта Российской Федерации", - комментирует ситуацию руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко.

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