В Бийске построили самодеятельный памятник Ленину.

01.07.2019

29 июня в Бийске был открыт памятник (бюст) основателю советского режима Владимиру Ленину. Об этом сообщает организовавшая публичное мероприятие группа местная ячейка "Компартии Коммунисты России". Имеющая репутацию прокремлевского проекта, эта малая партия в Алтайском крае достаточно активна в проведении медийных пиар-мероприятий, однако старательно избегает участия в реальных волнующих общество вопросах.

В подробном отчете об установке в Бийске нового памятника Ленину партия, однако, также старательно обходит наиболее значимый аспект инициативы – идет ли речь о самозахвате площадки под это сооружение, либо открытие памятника было согласовано с местными властями?

В обсуждении этой инциативы на бийских интернет-форумах, однако, местные жители высказывают уверенность, что место под памятник было захвачено "партийцами".

"Скоро снесут его. Это же чистой воды самодеятельность! Сами построили, решили! Сами скоро и уберут! Надо делать все с умом, а не через одно место! Насколько знаю, не земля, не строительство не были согласованы! А потом плакаться будут, что их обидели и т.д. Давайте в каждом сквере будем строить памятники своим кумирам!" – пишет 30 июня на форуме газеты Бийский рабочий местных житель под ником "Владимир".

Сам памятник представляет собой примерно метровый гипсобетонный бюст Ленина, водруженный на постамент из неоштукатуренного силикатного кирпича.

Инициатором строительства был назван житель Бийска Владимир Альков. В выступлении он рассказал, что случайно нашел год назад этот бюст советских времен в лесу в пригороде Бийска. "Мое детство прошло при социализме и работал я при социализме, мне этот человек ничего плохого не сделал. Я ему как-то благодарен за социализм. Пусть дети смотрят и помнят, кто электричество дал им - лампочка Ильича, дедушка Ленин дал нам всем!", - сказал инициатор строительства в импровизированной речи. В ответ на это Коммунисты России вручили Алькову партийную награду.

Власти Бийска пока никак не выразили свое отношение к неоднозначно встреченной в алтайском наукограде инициативе одной из местных партячеек.

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