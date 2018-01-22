В Барнауле осудили бывшего подполковника за создание финансовой пирамиды, где пропали деньги, собранные на памятник Сталину.

22.01.2018

О вынесении неожиданно предельно сурового приговора бывшему директору двух кредитных потребительских кооперативов «Движение в поддержку армии» 66-летнему Сергею Чижову сообщило 22 января СУ СКР по Алтайскому краю. Ставший бизнесменом бывший подполковник был признан виновным в мошенничестве в связи с многомиллионными хищениями у пайщиков и получил 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.

История, приведшая за решетку пожилого бывшего офицера, началась в 2003 году, когда Чижов создал и возглавил в городе Барнауле кредитный потребительский кооператив граждан «Движение в поддержку армии», а в 2007 году – одноименный кредитный потребительский кооператив. Кооперативы размещали в СМИ рекламу о своей деятельности, привлекая местных жителей большими (до 35% годовых) процентами. "В итоге, у граждан формировалась иллюзия о надежности размещения ими денежных средств под высокий процент, при этом резервный фонд для покрытия долгов по обязательствам не создавался," – заявляют в СКР.

Чижов использовал для привлечения клиентов и свои связи среди силовиков и в краевой организации КПРФ. Так, его кооперативы активно использовали имя убитого в 1998 г. при не вполне непроясненных обстоятельствах генерала Льва Рохлина. За год до смерти Рохлин создал Движение в поддержку армии, вокруг которого тогда группировались отставники и действующие офицеры и которое неофициально принято считать центром по подготовке в России военного переворота.

Связи Чижова в алтайском крайкоме КПРФ при этом в большей степени эксплуатировались в коммерческих и рекламных целях. Так, в итоге в его кооперативах были размещены деньги, собранные в 2007-2009 гг. функционерами местной КПРФ (коорднинатором кампании был ныне работник пресс-службы ЦК КПРФ Алексей Брагин) преимущественно у ветеранов и пенсионеров на возведение в Барнауле памятника Сталину.

На фото: сбор денег на памятник Сталину ведет нынешний редактор сайта крайкома КПРФ Евгений Платунов.

А функционеры КПРФ в те годы неоднократно публично в предельно комплиментарной форме высказывались о г-не Чижове и его бизнес-схемах.

И хотя кооперативы Чижова пытались вести хозяйственную деятельность, выдавая кредиты, в целом суд признал ее построенной преимущественно по принципу финансовой пирамиды – именно то, что проценты по вкладам гасились за счет поступления средств от новых клиентов, было оценено судом как хищения. Сообщается, что в итоге свои деньги в полном объеме не смогли получить 219 вкладчиков. Общая сумма причиненного им ущерба была оценена в размере более 30 млн рублей.

Сам осужденный подполковник в течение проходившего длительного время следствия и суда избегал контактов со СМИ.

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