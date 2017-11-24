В Барнауле обсуждают уголовное дело, якобы возбужденное по поводу вырубок парка Изумрудный.

24.11.2017

24 ноября жители Барнаула в соцсетях обсуждают информацию о возможном уголовном деле, возбужденном местной полицией по подозрениям в преступном характере вырубок деревьев в парке Изумрудный. Поводом для этого стал активно распространяемый скан части документа, под которым стоит подпись прокурора Октябрьского района Барнаула Валерия Чернобровкина. Письмо предположительно является ответом на запрос увлекающегося проблемами истории Барнаула местного гражданского активиста, доцента АлтГУ Юрия Скурыдина.

Автор письма утверждает, что проведенная в парке проверка показала, что объемы вырубки "аварийных" деревьев вышли за пределы разрешенного городскими властями (46 берез, 61 клен).

На фото: работы по вырубке в Изумрудном активно идут и в ноябре.

А 30 октября местная полиция по этому поводу якобы даже возбудила уголовное дело.

"В связи с тем, что действиях неустановленных лиц усматривались признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ – незаконная рубка, а также повреждение роста лесных насаждений и или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере, материал проверки направлен прокуратурой района в ОП по Октябрьскому району УМВД России по г. Барнаулу для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных по ч.3 ст. 260 УК РФ.

20.10.2017 отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Октябрьскому району УМВД России по г. Барнаулу, возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 260 УК РФ, расследование не окончено" – говорится в опубликованном документе.

Вопрос об организованных под эгидой управляющей Барнаулом командой чиновников их доверенными бизнес-партнерами массовых вырубках в парке Изумрудный стал причиной существенного общественного недовольства в краевом центре.

Однако, власти всеми силами пытались до сего времени игнорировать эту проблему, защищая действия новых арендаторов принадлежащего краевым (земля и деревья) и городским (имущество и сооружения) властями парка.

А местная полиция и прокуратура по своим активно используемым официальным информационным каналам до сего дня ничего не сообщала об уголовном деле по резонансному скандалу, возбужденному якобы уже почти месяц назад.

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