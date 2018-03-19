В Барнауле массово вкинули бюллетени за Путина, а после разоблачения сотни их оказались в мусорке.

19.03.2018

Скандал с массовым вбросом бюллетеней за Путина в Барнауле был вскрыт наблюдателем Голоса при УИК N 78, известным на Алтае оппозиционным активистом Виктором Рау. Первоначально участковая избирательная комиссии утверждала, что за Путина на этом участке подано 1286 голосов, рассказывает Рау. Однако, в финале их оказалось лишь 943.

"Вдруг нечаянно при поштучном пересчете, который пересчитывали раз 10 и насчитывали все время 1286 за Путина, оказалось 1022 бюллетеня," – сообщил наблюдатель. Недостающие 264 бюллетеня при этом вскоре были обнаружены – в мусорке. Однако, и это не было финалом – в пачку бюллетеней за Путина было обнаружено вложенными много бюллетеней с голосами за других кандидатов.

"264 бюллетеня обнаружены в пакете для мусора после того, как несколько часов члены УИКа не хотели честно посчитать количество, проголосовавших за Путина и количество сошлось с этими 264 бюллетенями. Но после пересчета за Путина оказалось и НЕ 1022,а 943,т.к.ещё 89 в пачке Путина было за других кандидатов", - рассказал Рау.

К скандалу подключились международные наблюдатели – последний пересчет бюллетеней, выявивший вбросы за Путина, был проведен по настоянию наблюдателей ОБСЕ.

В итоге более четверти голосов, предварительно заявленных как отданные за Путина на этом участке, были скомпрометированы.

Сейчас сложно сказать, насколько подобная практика была распространена при подсчете голосов в Алтайском крае, где активно действовали структуры "подпольного избиркома", созданного группой высших руководителей этого региона и финансируемого предположительно за счет неформального фонда их коррупционных доходов. Уровень голосования за Путина на соседних участках в Барнауле (это Индустриальный район краевого центра) выглядит средним по региону – так, на УИК 77 за Путина было отдано 63,45%, на УИК 79 – 60,91%.

Избирательная комиссия Алтайского края воздерживается от каких-либо публичных комментариев по поводу скандала. Однако, данные по УИК 78 до сих пор не опубликованы в ее отчете о выборах.

На ставшем полем скандала участке побывала следственная группа, есть данные о том, что найденные в мусорке бюллетени хотят признать неиспользованными.

Темн не менее, можно предположить, что контролирующий выборный процесс в крае "подпольный избирком" в сложившейся ситуации в финале примет решение взять курс на полную отмену результатов выборов на скомпрометированном участке. Поскольку признать, что реальный открытый подсчет голосов за Путина (пусть лишь на одном из участков) дал результат более чем на четверть низкий, чем предварительный – значит, поставить под сомнение все результаты голосования за Путина в Алтайском крае (и без того, одни из самых низких в России). Ведь если аналогичные вскрытым приписки проявили ли бы себя как повсеместно применявшиеся при подсчете голосов (например, как вероятно циркулярно рекомендованные "подпольным избиркомом"), это могло бы опустить рейтинг Путина на Алтае примерно до 46% .

Фото с участка N 78: движение Голос.

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