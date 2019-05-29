В Алтайском крае власти хотят на 40% увеличить плату за детские сады.

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О намерении правительства Алтайского края существенно увеличить родительскую плату в детских садах сообщает 29 мая газета Бийский рабочий (входит контролируемую Эваларом Сибирскую медиа-группу, СМГ). Регулирование этой платы относится к полномочиям краевого Министерства образования и науки (оно определяет ее нормативную величину отдельно для каждого района и города края).
Однако, ни губернаторская пресс-служба, ни аналогичные службы Минобрнауки в этот день ничего не сообщали о таких планах.
По имеющимся данным, последний раз такие нормативы были утверждены приказом Минобрнауки полтора года назад - с декабря 2017 г. (а вот такой была эта плата в Алткрае в 2013 г. – к моменту начала текущего кризиса).
При этом подходы краевого правительства уже тогда вызывали сомнения в обоснованности расчетов – при достаточно ровном ценовом и затратном поле в регионе ведомство установило эти нормативы для разных городов и районов отличающиеся друг от друга почтив 3 раза (от 939 до 2300 рублей за месяц).
Несмотря на сегодняшнее молчание представителей губернаторской команды, болезненный вопрос об увеличении родительской платы активно обсуждают в дошкольных учреждениях Бийска. Особый общественный резонанс при этом вызывает ожидаемый объем повышения цены – примерно на 40% (со ссылкой на представителей администрации детсадов об этом сообщает Бийское телевидение). В детских учрежедниях якобы сейчас информацию о росте оплаты "доводят до родителей, чтобы изучить общественное мнение".
Популярное издание уточняет, что в крайправительстве якобы хотели увеличит плату за детсады еще с 1 января, "но из-за общественно резонанса повышение тогда отложили".
"Сейчас вопрос о повышении стоимости вновь стал актуальным", - резюмирует газета, не поясняя, впрочем, что сделал его именно сегодня в глазах правительственных чиновников таковым.
Обсуждение темы в Бийске выплеснулось в соцсети – родители пишут там о том, что новый размер платы может составить в алтайском наукограде 2200 рублей за месяц.
"И ориентировочно увеличение платы ожидается уже с 1 сентября. Впрочем, как нам стало известно, в некоторых садах называют другую дату – с 1 июля", - отмечает газета.← Назад
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