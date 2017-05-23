В Алтайском крае власти дезинформируют о том, что доходы населения растут.

23.05.2017

22 мая губернаторская команда опубликовала на официальном сайте Алтайского края и активно продвигала в соцсетях информацию под заголовком "В Алтайском крае растут денежные доходы и объемы банковских вкладов населения".

Это заявление ссылается на еще не опубликованные предварительные данные тероргана Росстата в этом регионе о денежных доходах населения за первые 4 месяца 2017 года (пока они доступны всем лишь за первый квартал).

Власти края, однако, сообщают, что по итогам 4 месяцев текущего года среднедушевые денежные доходы жителей края увеличились на 5,1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Эта цифра должна свидетельствовать о процессе роста доходов населения в текущем году.

В действительно, динамика доходов населения в Алтайском каре в начале 2017 года определяется единственным фактором – единовременной выплатой в январе пенсионерам 5 тысяч рублей. Это создало временный всплеск доходов у всего населения (что, общем-то, свидетельствует прежде всего о их предельно низко характере). Тем не менее, на протяжении всех четырех месяцев Росстат фиксирует в крае не рост, а устойчивое снижение доходов. Так, данные о номинальных и реальных денежных доходах (к прошлогодним показателям) описываются ведомством государственной статистики следующими цифрами.

Январь 116% (реальный доход – 110%)

Январь-февраль 109,1% (реальный доход - 103,8%)

Январь-март 107,7% (реальный доход – 102,7%)

Январь- апрель 105,1% (данные о реальных доходах неизвестны).

Таким образом, в отличие от прошлого года, когда реальный доход, после резкого падения в начале периода, все-таки медленно, но постоянно рос, в 2017 года идет совершенно противоположная тенденция – снижения показателей. При этом влияние январских выплат пенсионерам на состояние этого индикатора с каждым месяцем становится все ниже и не исключено, что ко второму полугодию реальные доходы в крае могут перейти уже к ситуации абсолютного падения к прошлогодним цифрам.

С целью скрыть эти процессы губернаторские пиарщики пытаются некорректно манипулировать цифрами, сравнивая по размеру доходов традиционно разные по размеру доходов соседние месяцы. Так, краевая администрация победно рапортует, что апрельские доходы (в реально располагаемом исчислении) были больше мартовских на 5,8%.

Власти края, пытаясь обосновать несуществующее в одном из беднейших регионов России "процветание, не останавливаются перед публикацией и откровенно лживой информации. Так, со ссылкой на Министерстве экономического развития Алтайского края они заявили о том, что объем вкладов населения в банках этого региона за январь-апрель 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года якобы увеличился на 460%.

Нет комментариев