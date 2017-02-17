В Алтайском крае перестают платить налоги – недоимка выросла почти на 18%.

17.02.2017

Налоговики в 2016 году в Алтайском каре собрали в бюджеты всех уровней более 73 млрд рублей, что на 15% превышает уровень предыдущего года. Тем не менее, ситуация имеет тревожную тенденцию – начала быстро расти недоимка по налогам.

Долги по налогам в Алтайском крае в течение 2016 года выросли почти на 17,7% - до 13,2 млрд рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на прозвучавшее 17 февраля заявление руководителя краевого управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерия Тарады на годовой коллегии налоговой службы.

"Ситуация с задолженностью не такая оптимистичная как с поступлениями. В Алтайском крае сумма совокупной задолженности за прошедший год увеличилась почти на 2 млрд рублей или на 17,7% и составила 13,2 млрд рублей. Из общей суммы прироста одна треть - это задолженность по имущественным налогам физических лиц (более 500 млн рублей) и 42% прироста - это сумма задолженности, доначисленная по результатам контрольной работы мигрировавших (из других регионов - ИФ) налогоплательщиков", - прокомментировал тревожную ситуацию г-н Тарада, выступая 17 февраля на подводящей итоги года коллегии ФНС.

В числе основных налоговых должников из числа фирм-мигрантов в Алтайском крае в ФНС назвали ООО "Севернефтегазстрой" (483 млн рублей), НПЦ "Аврора" (120 млн), М.Короткова (92 млн), "СЛК-Моторс" (62 млн).

Алтайские сотрудники ФНС пытаются решить проблему роста недоимки пока лишь за счет активизации мер принудительного взыскания. Так, по словам Тарады, в 2016 году этот источник обеспечил в крае сбор 7 млрд рублей, что равняется примерно десятой части от общей массы налоговых поступлений.

Проблема с ростом неоплаченных налогов в условиях текущего кризиса, характеризующегося прежде всего резким падением доходов населения (равно как и малого бизнеса), характерна как в целом для России, так и для Сибири. Так, с начала года задолженность по налогам в России увеличилась на 21% или на 247 млрд рублей, по СФО - на 7% или на 8 млрд рублей. В связи с тем, что этот процесс еще не завершен (так, в январе 2017 г. реальное потребление населения в Алтайском крае вновь упало – на 5,2% к прошлогоднему), есть основания полагать, что и рост неоплаченных налогов также будет продолжаться.

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