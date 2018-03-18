В Алтайском крае избиратели срывают дискредитирующие Грудинина наклейки на стендах избиркомов.

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Своеобразным ответом на требование представителя Павла Грудинина в Алтайском крае убрать с официальных стендов участков для голосования наклейки, дискредитируюшие выдвиженца КПРФ, стала пресс-конференция председателя крайизбиркома Ирины Акимовой.
Подводя промежуточные итоги голосования 18 марта в этом регионе, она отметила, что на группе избирательных участков здесь был зафиксирован типичный инцидент. Пришедшие туда избиратели срывают приклеенную на официальный стенд о кандидатах дискредитирующую Грудинина наклейку о его иностранных счетах.
"Нам поступают звонки из разных комиссий по вопросу срывания информации на информационных плакатах о кандидатах, а именно раздел о Павле Грудинине, сведения о недостоверности счетов, выявленных ЦИК", — цитирует заявление Акимовой ИА Амител, ссылаясь на не менее чем четыре инцидента в Павловском и других сельских районах края.
Несколькими часами ранее с требованием убрать эту наклейку с изибрательных участков как незаконную к крайизибркому обратился доверенное лицо Грудинина – Антон Арцибашев. Аргументировав эту позицию, он подчеркнул, что распространение ее г-жой Акимовой спорной наклейки выводит в угрожаемую зону легитимность всей выборной процедуры 18 марта.
Ответ на заявление лидера алтайских комсомольцев прозвучал на пресс-конференции Акимовой. А тем алтайским избирателям, которые срывали ставшие предметом спора наклейки, крайизибрком высказал угрозу преследования их по кодексу об административных правонарушениях.← Назад
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