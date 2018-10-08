Уже второй муниципал в Алтайском крае объявил голодовку, протестуя против плохой работы правительства региона.

08.10.2018

Получивший в последние годы известность как организатор кампании за отставку губернатора Александра Карлина депутат гордумы Бийска Евгений Корчагин 7 октября заявил о начале голодовки в знак протеста против плохой работы правительства Алтайского края в сфере медицины.

В свое время большой общественный резонанс имела поездка активиста - на желтом Запорожце (подобно героям Михаила Евдокимова) "за правдой в Кремль".

Не нашедший в администрации президента РФ серьезной поддержки, но ставший затем (при помощи КПРФ) на этой волне депутатом активист разместил 7 октября на своем канале в YouTube ролик, где поясняет свои мотивы.

Это уже вторая голодовка, которую объявляет в Алтайском крае в последние недели известные представители муниципальных властей. Так, несколькими днями ранее о голодовке в знак протеста против срыва подготовки к зиме заявлял глава крупного муниципалитета в пригороде Барнаула (и депутата Первомайского райсовета) – Олег Боронин. Его претензии преимущественно адресовались возглавляемым доверенным эмиссаром губернаторской команды властям Первомайского района, а также краевому правительству. Однако, ни районные, ни краевые власти так и не стали решать вопросов подготовки к зиме в этом муниципалитете.

Новая голодовка алтайского муниципала имеет близкое содержание –но относится преимущественно к сфере компетенции уже не коммунальных ведомств, а краевого Минздрава.

Депутат Корчагин заявляет о срочной необходимости капитального ремонта в двух крупных бийских больницах (3-я городская больница и инфекционная детская больница). Первая из них не ремонтировалась уже порядка трех десятилетий, а устные обещания краевого Минздрава начать ремонт как минимум в этом году уже не будут реализованы. Инфекционная больница, где отремонтированы второй и третий этажи, по словам Корчагина, находится сейчас в нерабочем состоянии, поскольку никто не собирается заканчивать ремонт, включив в него первый этаж. В итоге больных детей вынуждены сейчас транспортировать в Первомайскую больницу.

Депутат также настаивает на том, чтобы Минздрав имел в Бийске своего постоянного штатного представителя – для разрешения с ним многочисленных конфликтных ситуаций.

Корчагин считает, что эти проблемы должны быть решены по итогам масштабного обсуждения (круглого стола) властей с представителями общественности алтайского наукограда.

Он подчеркнул, что ситуация в медицине Бийска не уникальна – точно такие же критические проблемы характерны для других городов (в частности, Рубцовске и Камне-на-Оби). Депутат считает, что катастрофическая ситуация в алтайском здравоохранении должна привести к отставке длительное время возглавлявшей Минздрав региона Ирины Долговой.

Евгений Корчагин подчеркнул, что гарантией эффективности этого процесса должно стать непосредственное курировании его губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

При этом известный на Алтае общественник не смог сдержать нот разочарования первыми месяцами работы на Алтае нового руководителя региона. "Потому что пока я вижу, что новый губернатор только вручает почетные грамоты…но сегодня в городе Бийске есть масса других проблем и в Алтайском крае в целом," - заявил Корчагин.

Депутат подчеркивает, что решению о голодовке предшествовали обращения "огромного количества людей" и последовавшая за этим его попытка решить эти проблемы традиционными методами. Однако, в проведении митинга Корчагину отказали, а поданный в суд иск он проиграл.

Своей голодовкой Корчагин, по его словам, прежде всего обращается к губернатору Томенко.

"Мы сейчас хотим понять- слышит ли новый губернатор о проблемах в регионе или это все также, как было при Карлине, который всячески игнорировал все возможные обращения, просьбы людей и на все видел один ответ- "Это все бузотерство, это все политика, это все крикуны", - заявил он.

Для своей акции Корчагин установил на газоне перед администрацией Бийска палатку со спальным мешком, где он и намерен вести круглосуточную голодовку.

О какой-либо реакции краевых властей на очередную акцию протеста неизвестно.

Представители общественности Алтайского края, однако, выражают сомнения в том, что протест независимого депутата (Корчагин недавно покинул КПРФ, протестуя против ее решения не принимать участие в губернаторских выборах в Алтайском крае) вызовет реакцию нового алтайского губернатора.

"Докричаться до экипажа танка? Александра Богдановича за глаза называли "Господин застегнутый на все пуговицы". Ну а новый господин вообще находится за бронёй - бронёй равнодушия и пофигизма", - так прогнозирует развитие ситуации вокруг протеста Корчагина известный на Алтае блогер Юрий Подольский.

На фото: желтый Запорожец Корчагина стал одним из символов кампании за смену руководства проблемного Алтайского края.

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