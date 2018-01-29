Уличная акция Навального за бойкот выборов в Барнауле прошла без репрессий силовиков.

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Состоявшаяся 28 января уличная акция сторонников Алексея Навального за бойкот президентских выборов прошла без репрессий со стороны местных силовиков.
Непосредственно перед ее началом бригада офицеров полиции все-таки явилась в штаб Навального в Барнауле, однако действий по жесткому блокированию организаторов полиция предпринимать не стала.
В итоге на площади Свободы в краевом центре в 30-градусный морозный день собралось порядка 150 человек (оценка МВД).
"Власть на площади подготовилась основательно и поставили ограждения и два автозака, хотя "рамку" привозить явно не рискнули ведь она не рассчитана на такой холод. Но шмон по проверке сумок тем не менее провели. Когда я удивился — зачем поставили ограждения, то полицейский поделился, что был приказ, т.к. ожидали по предыдущему опыту сторонников Навального - 1000 человек", - рассказывает участник митинга, известный на Алтае общественник Константин Емешин.
Ситуация в Барнауле, впрочем, не была универсальной: акции завершились задержаниями как в российской столице (где был задержан и сам Навальный), так и ряде из тех 118 российских городов, где они состоялись. В числе тех регионов, где полиция действовала максимально жестко, оказалась Кемеровская область: в Кемерово митинг завершился массовыми задержаниями, а в Новокузнецке вообще был сорван полицией. О задержаниях участников митинга сообщают также из Новосибирска и Томска.
Фото: Константин Емешин.← Назад
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