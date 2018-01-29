Уличная акция Навального за бойкот выборов в Барнауле прошла без репрессий силовиков.

29.01.2018

Состоявшаяся 28 января уличная акция сторонников Алексея Навального за бойкот президентских выборов прошла без репрессий со стороны местных силовиков.

Непосредственно перед ее началом бригада офицеров полиции все-таки явилась в штаб Навального в Барнауле, однако действий по жесткому блокированию организаторов полиция предпринимать не стала.

В итоге на площади Свободы в краевом центре в 30-градусный морозный день собралось порядка 150 человек (оценка МВД).

"Власть на площади подготовилась основательно и поставили ограждения и два автозака, хотя "рамку" привозить явно не рискнули ведь она не рассчитана на такой холод. Но шмон по проверке сумок тем не менее провели. Когда я удивился — зачем поставили ограждения, то полицейский поделился, что был приказ, т.к. ожидали по предыдущему опыту сторонников Навального - 1000 человек", - рассказывает участник митинга, известный на Алтае общественник Константин Емешин.

Ситуация в Барнауле, впрочем, не была универсальной: акции завершились задержаниями как в российской столице (где был задержан и сам Навальный), так и ряде из тех 118 российских городов, где они состоялись. В числе тех регионов, где полиция действовала максимально жестко, оказалась Кемеровская область: в Кемерово митинг завершился массовыми задержаниями, а в Новокузнецке вообще был сорван полицией. О задержаниях участников митинга сообщают также из Новосибирска и Томска.

Фото: Константин Емешин.

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