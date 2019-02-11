Угрозы алтайским ленточным борам нет, убеждают некие ученые. Нет, она есть, вторит им алтайский ОНФ.

11.02.2019

Официальный орган властей Алтайского края – газета Алтайская правда – 11 февраля публикует материал под заголовком "Угрозы исчезновения ленточных боров в Алтайском крае нет – ученые". В нем рассказывается о прошедшем в Новосибирске 7-8 февраля некоем совещание неназванных ученых из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Из участников совещания издание называет лишь двоих - директора института леса СО РАН Александра Онучина и завлаба техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН Александра Шишикина.

Краевой официоз делает упор на то, что по итогам совещания была принята резолюция.

Полный текст документа недоступен, однако в изложении издания его основное содержание сводится к жесткому отрицанию позиции экологов Алтайского края, выражающих тревогу за судьбу уникальных ленточных боров. "Стратегию ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края признать правильной, однако текущее состояние лесов требует совершенствования методов ведения хозяйства. Также решено создать научный стационар, ввести интенсивную форму ведения лесного хозяйства, гарантирующую сохранение биоразнообразия и защитных функций лесов. Ученые заявили, что угрозы исчезновения ленточных боров из-за ведения в них хозяйственной деятельности нет. Во многих регионах ситуация в лесами намного хуже. При этом добавили: не нужно повторять ошибок тех регионов, где леса под давлением общественности закрывали от хозяйственной деятельности. Это приводило к неминуемой деградации боров", - излагает Алтайская правда текст резолюции.

Фактическим ответом на эту акцию стало опубликованное 9 февраля действующим в Алтайском крае отделением ОНФ заявление руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексея Грибкова.

В нем известный на Алтае независимый эколог заявляет о том, что угроза ленточным борам сохраняется. Он подчеркивает, что хотя "в нескольких заказниках региона вводится временный запрет на заготовку древесины", этого недостаточно для ликвидации угрозы ленточным борам. "Эта мера не позволит сохранить самые ценные участки леса, поскольку запрет вырубок на них не распространяется", - утверждает Грибков. Представитель ОНФ призывает в этой связи алтайских лесозаготовителей пересмотреть границы участков, где рубки должны прекратиться.

Их будущие границы предложили ученые и эксперты ОНФ по результатам полевых исследований. Участки включают самые ценные природные объекты на территории существующих заказников и составляют лишь малую долю арендуемых для заготовки древесины ленточных боров. Но лесопользователи настаивают на продолжении рубок в границах предложенных зон особой охраны, несмотря на то, что они являются местами обитания краснокнижных растений и животных.

«Арендаторы согласились на добровольный мораторий, но предложили выделить особо защитные участки, в том числе и на территориях, где леса нет вообще. В их границы попали нелесные и не покрытые лесом земли с болотами и озерами. Это неприемлемо, поскольку особо защитные участки выделяются для сохранения растений и животных, свойственных именно лесам. Мы призываем арендаторов пересмотреть границы будущих зон особой охраны, иначе предпринимаемые меры не позволят сохранить самые ценные участки леса», – резюмировал Грибков.

Эколог видит корень проблемы в том, что для загрузки мощностей созданных в последние годы в Алтайском крае современных лесоперерабатывающих предприятий явно недостаточно ресурсной базы ленточных боров. В этой связи он предлагает федеральным властям создать стимулирующую госпрограмму транспортировку сюда необработанной древесины с территорий восточной Сибири и дальнего Востока.

"Нужно на уровне правительства РФ обсудить возможность поставки в Алтайский край на льготных условиях для переработки древесины из регионов Сибири и Дальнего Востока, которая вывозится оттуда в огромных объемах без всякой обработки. В том числе древесины, конфискованной у «черных лесорубов». Ленточные боры, отнесенные к отдельной категории ценных лесов, не должны служить основной ресурсной базой для лесной промышленности", - отмечает на площадке ОНФ известный на Алтае эколог.

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