Третьим будешь? В Алтайском крае появилось новое доверенное лицо Путина.

31.01.2018

30 января ЦИК утвердил третий список доверенных лиц Путина в ходе текущей кампании по продлению его полномочий. В нем появился новый представитель Алтайского края. Это спортсмен-стрелок из Бийска Сергей Каменский, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года,

Ранее статус доверенных лиц Путина получили артистка из Барнаула Виктория Гальцева и бывший высокопоставленный силовик Владимир Климов, возглавляющий Совет Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Ранее о договоренности получить такой статус здесь также публично заявлял основной собственник и руководитель дислоцированного в Барнауле издательского дома Алтапресс Юрий Пургин. Г-н Пургин был привлечен Кремлем в декабре к участию в процедуре выдвижения Путина на очередной президентский срок, после чего прокремлевский медиа-бизнесмен и сделал такое заявление "губернаторской" телекомпании Катунь-24. Однако, в результате оставшейся непубличной интриги он так и не был включен ни в один из трех существующих на сегодня списков доверенных лиц Путина.

"Статус "Доверенное лицо Путина" - это результат сложных аппаратных интриг в центре и регионе благодаря которым кто-то пытается попасть в этот список и тем самым защититься от возможного уголовного преследования, кто-то пытается защитить свой бизнес, кто-то продвинутся по карьерной лестнице. Политтехнологи стараются очистить список доверенных лиц от одиозных личностей. Чекисты проверяют свои "папочки", которые они ведут на каждого гражданина. И в результате этой подковерной возни аппарат рождает кандидатуры, которые не имеют личных амбиций, не замечены в каких-либо порочащих связях", - так прокомментировал ситуацию вокруг подбора доверенных лиц кремлевского лидера известный на Алтае общественник Константин Емешин.

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