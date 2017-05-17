Товарооборот в Алтайском крае по-прежнему ниже прошлогоднего: итоги 4 месяцев.

17.05.2017

Розничный товарооборот (и соответственно – потребление населения) в Алтайском крае по итогам первых 4 месяцев 2017 года по-прежнему ниже прошлогодних показателей. За январь апрель товарооборот в этом регионе в сопоставимых ценах составил лишь 98,6% к показателям за соответствующий период прошло года, сообщает терорган Росстата. Таким образом, длительны тренд на падение продаж (и потребления населения), возникший здесь уже несколько лет назад, в 2017 года продолжается.

Пока он развивается по прошлогоднему сценарию – после резкого падения товарооборота в январе в следующие месяцы идет его слабое восстановление. В прошлом году, однако, этот процесс так и не вывед товарооборот из "красной" зоны, в январе 2017 сменившись новым падением. Пока, однако, темпы падения в 2017 году ниже прошлогодних и если восстановительные процессы продолжатся в прежних показателях, есть надежда на то, что к середине года многолетнее падении этого важнейшего индикатора достигнет дна, сменившись наконец пусть неуверенным и слабым, но ростом.

В стоимостном выражении розничный товарооборот в Алтайском крае за январь-апрель составил 92,6 млрд рублей.

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