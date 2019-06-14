Томенко по-тихому выделил часть ленточного бора под капстроительство.

14.06.2019

Жители Барнаула обсуждают в соцсетях неоднозначно воспринятое решение губернатора Алтайского края Виктора Томенко закрепить 9 больших земельных участков в Барнаульском ленточном бору под капитальную застройку. Постановление правительства Алтайского края (N193) об этом было подписано Томенко 29 мая.

В нем губернатор резервирует на 3 года для госнужд региона 9 земельных участков в используемой жителями краевого центра как лесопарковая зона части Барнаульского ленточного бора. Участки выделяются под капстроительство в сфере здравоохранения и объектов рекреации. Общая площадь выделенных участков в документе не указывается, однако прилагаемая к нему карта позволяет оценить их как значительную.

Любопытным фактом является то, что авторы резонансного постановления, по-видимому, активно пытались скрыть факт его принятия от жителей региона. Подписанию Томенко этого документа, регулирующего крайне болезненно воспринимаемый в Барнауле вопрос, не только не предшествовала общественная дискуссия, но даже о самом факте появления постановления ничего не сообщалось. Стоит отметить также, что входящая в состав официального документа как неотъемлемая часть карта изымаемых земель нарочито выполнена в предельно низком качестве разрешения, не позволяющем получить полную и достоверную информацию о передаваемых для застройки участках.

Максимального размаха строительство в прилегающей к краевому центру части реликтового ленточного бора достигло при губернаторе Александре Карлине. Сотни гектаров тогда были переданы под строительство государственных и частных медицинских (и сопутствующих) объектов, велись массовые вырубки, при этом в бору стали массово появляться также и частные коттеджи.

В этой связи алтайская общественность с удовлетворением восприняла появившееся в начале 2019 года решение существенно ограничить площадь потенциальной застройки бора. Тогда сообщалось о том, что власти намерены почти вдвое уменьшить в бору территорию, зарезервированную под капстроительство. Окончательное решение должна была визировать гордума Барнаула в июне. Предполагалось, что изъятые территории должны далее использоваться горожанами как лесопарковая зона рекреационного назначения.

Новое постановление губернатора уже встретило негативные отклики со стороны обеспокоенных судьбами бора барнаульцев.

"Друзья, вот такая нерадостная новость: после всех наших писем, обращений, пикетов, круглых столов, большой информационной работы и выступления перед членами комисии по правам человека при президенте РФ - новый губернатор Алтайского края В. П. Томенко в конце мая принял постановление, в котором продолжает дело своего предшественника по превращению городского Барнаульского леса в песчано-каменные джунгли…

Но мы ЕЩЕ ПОБОРЕМСЯ! По Законодательству РФ - городские леса - неприкосновенны - в них запрещено капстроительство. Но при А.Б. Карлине в нарушение закона их перевели из категории лесного фонда или городских лесов в категорию земель населенных пунктов - и лес исчез - пока на бумаге...", - пишет на странице Алтайского краевого совета по защите лесов гражданская активистка Ирина Каланчина.

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