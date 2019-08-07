ТЕПЛОТАРИФ В БАРНАУЛЕ ПОВЫШЕН

07.08.2019

Повышенный в интересах СГК тариф на тепло в Барнауле утвержден федеральным правительством.

Повышенный (в сравнении со стандартным ценообразованием) тариф на тепло в Барнауле утвержден здесь на длительный ряд лет решением федерального правительства. Таким образом, спецоперация, начатая год назад в интересах Сибирской генерирующей компании (СГК) командой губернатора Алтайского края Виктора Томенко завершилась.

ДЕТАЛИ НЕИЗВЕСТНЫ

Финальной ступенью ее стало вводящее здесь новый порядок ценообразования Распоряжение Правительства РФ от 3 августа 2019 года № 1725-р. На официальном интернет-портале правовой информации документ на сегодня не опубликован, поэтому рассказать о его детальном содержании пока не представляется возможным. Неясна также дата введения нового тарифа. По стандартной процедуре она, видимо, должна быть отложена до 1 июля 2020 г. Однако, есть подозрения, что его авторы приложат максимум усилий, чтобы повышенный тариф был введен уже с началом текущего отопительного сезона.

ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ СХЕМАТОЗ

Об окончании процесса введения в Барнауле нового повышенного теплотарифа официально сообщило 6 августа Минэнерго РФ. Суть новации том, что в тариф теперь (помимо стандартной инфляционной надбавки) ряд лет будет закладываться дополнительная "инвестиционная" надбавка, средства от которой СГК обещает вкладывать в дополнительные ремонты и модернизацию тепловой системы. Конкретные цифры этого роста тарифа при этом его разработчиками скрываются.

Возможность такого сверхнормативного роста тарифов появилась после принятием Госдумой год назад пролоббированного энергетическими олигархами специального закона.

Практика применения его в России на сегодня минимальна – по этим правилам тарифы на тепло сейчас начисляются лишь в поселке Линево (НСО) и в Рубцовске – и лишь в течение одного отопительного сезона. При этом введение там такого повышенного тарифа, сопровождавшееся существенным ростом социального напряжения, пояснялось чрезвычайной кризисной ситуацией, в которой оказалась местная энергетика.

НОВОСИБИРСК – ПРОТИВ?

На фото: гендиректор СГК Солженицын безуспешно пытается убедить губернатора НСО и мэра Новосибирска ввести там такой же теплотариф, как в Барнауле.

Последний год владельцы крупнейших энергомонополий активно склоняли власти российских регионов к введению там такого повышенного теплотарифа в крупнейших городах. В качестве примера, здесь можно привести масштабные презентации, организованные несколько месяцев назад для властей Новосибирской области и Новосибирска поставленным во главе СГК сыном российского писателя-классика Степаном Солженициным (СГК олигарха Андрея Мельниченко получила контроль над энергетикой крупнейшего сибирского мегаполиса около года назад, от структур вскоре арестованного по обвинению в криминальных манипуляциях в энергетике НСО и Алтайского края экс-министра и его бывшего однокашника Михаила Абызова). Однако, несмотря на соблазны и давление, власти Новосибирской области пока воздерживаются от шагов во введению в областной центре вероятно чреватого новым взрывов уличных протестов сомнительного повышенного тарифа.

А ТОМЕНКО – В ПЕРВОМ РЯДУ

Занявший в мае 2018 г. губернаторский пост в Алтайском крае Виктор Томенко, напротив, быстро достиг в этой сфере некой непубличной конфигурации интересов со структурами Мельниченко: действия по введению повышенного тарифа на тепло в Барнауле начались уже прошлым летом. Показательно, что процесс проводился губернаторской командой в режиме спецоперации: все первичные необходимые решения принимались фактически тайно, необходимость повышения здесь теплотарифа не была вынесена на обсуждение горожан, а контролируемая властями алтайская пресса даже получила указание на блокирование любых обсуждений этой темы.

Возможно, Алтайский край был выбран СГК в качестве полигона для "обкатки" сомнительных тарифных схем по причине того, что у команды Томенко всего лишь за год работы на Алтае уже сложилась репутация людей, готовых активно идти на непубличные схемы с представителями столичного олигархата, невзирая на последствия в виде экстраординарного падения здесь уровня жизни населения. Также, на это могли повлиять и близкие отношения Томенко с бывшим однокашником, главой Минэнерго РФ Александром Новаком – это ведомство является ключевым в сложной схеме утверждения нового тарифа в московских чиновничьих кабинетах.

У ВОЛШЕБНИКА СУЛЕЙМАНА, ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ, БЕЗ ОБМАНА

В сопровождающем заявление о принятии "чрезвычайного" тарифа сообщении Минэнерго РФ пытается обосновать применение его в Барнауле якобы сложившейся здесь критической ситуацией в городской энергетике. "При подготовке указанного предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры города, 60% которой уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет, причем износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях растет", - убеждает ведомство.

Стоит отметить, впрочем, что какого-либо независимого аудита состояния энергосистемы в Барнауле не проводилось, в связи с чем приведенные цифры вызывают обоснованные сомнения.

Минэнерго также убеждает, что собранные с горожан дополнительные средства СГК направит исключительно на модернизацию энергосистемы.

"Принятое решение позволит приступить к масштабной модернизации системы теплоснабжения Барнаула. Чтобы остановить деградацию ключевой системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкой к показателям инфляции. Вложения в систему теплоснабжения будут увеличены более чем в 5 раз", - говорится в заявлении ведомства.

Стоит отметить, однако, что какие-либо независимые механизмы контроля выполнения этих планов отсутствуют. А репутация СГК, основной собственник которой известен как строитель крупнейших в мире парусных мега-яхт, явно настоятельно требует тщательного независимого контроля за тем – куда будут вложены (и будут ли вообще вложены) собранные с горожан за тепло дополнительные средства.

ВРЕМЯ БЕДНЕТЬ

Пока же можно уверенно говорить лишь о том, что принятая Томенко и Новаком в интересах Мельниченко "схема" явно станет здесь лишь дополнительным импульсом в падении реальных доходов населения.

От редакции.

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