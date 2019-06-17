СТС, Рен-ТВ,ТНТ, Ю, К-24 – аналоговое ТВ-вещание по-прежнему живо в Алтайском крае.

17.06.2019

Аналоговое телевизионное вещание после его торжественного отключения (с 3 июня) по-прежнему активно транслируется в Алтайском крае. Так, спустя 2 недели (на 17 июня) на все телевизионные приемники Барнаула продолжается трансляция традиционного аналогового телесигнала значительного пула местных и федеральных телекомпаний. Для жителей Барнаула здесь по-прежнему доступны программы таких телеканалов, как СТС, Рен-ТВ,ТНТ,Ю, а также не получившей частоты в цифровом пуле "губернаторской" Катуни 24.

Неизвестно, однако, сколько продлится эта ситуация – идет ли речь о "дорабатывании" ресурса старых телепреедатчиков, либо эксплуатирующие их (и соответствующие частоты) телекомпании намерены и делать это и дальше. Также пока нет данных и о том, какова география распространения аналогового телесигнала за пределами краевого центра.

Тем не менее, сегодня можно заявить о том, что активно разрекламированный "переход на цифровое вещание", фактически оказался прежде всего лишь добровольным уходом из традиционного аналогового диапазона "большой тройки" пропагандистских кремлевских телеканалов – Первого, Второго и НТВ. В настоящее время они доступны лишь для телевизоров, обладающих возможностью приема характерного для них цифрового телесигнала, либо снабженных специально приобретенной и настроенной гражданами приставкой.

При этом какой-либо статистики – насколько в результате данной операции сократилась аудитория этих каналов, пока нет. Экспертные оценки, однако, показывают, что в результате проведенной манипуляции, аудитория этих каналов могла катастрофичным для них образом сократиться от двух до трех раз.

Некоторые производители телепродукции на Алтае, впрочем, полностью лишились доступа - и к аудитории аналогового, и цифрового ТВ. Среди них можно назвать выпускаемый редакцией в Барнауле местный канал Наши новости (контролируется группой Эвалар). За несколько недель до "отключения" аналогового вещания канал фактически заявил о своей радикальной реновации (граничащей с самоликвидацией). Собственники канала, в ситуации, когда его продукция оказалась с июня доступна только через интернет и кабельное ТВ, ликвидировали бренд Наши новости, заявив о том, что телесюжеты теперь будут выпускаться под логотипом созданного полгода назад сайта Толк.

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