Сомнительный ЦИК Рейтинг вслед за талантами Карлина начал превозносить Томенко.

29.08.2018

Вызывавшее в экспертном сообществе подозрения в коммерческом характере деятельности небольшое московское рейтинговое агентство ЦИК Рейтинг предельно высоко оценило управленческие таланты врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В рейтинге за июль-август среди 85-ти глав российских регионов ему было отведено весьма почетное 30-ое место.

Сомнительное агентство, подводящее свои рейтинги по полностью закрытым методикам, приобрело на Алтае известность после того, как в 2017 году в его отчетах внезапно стал занимать одни из ведущих мест проблемный многолетний губернатор этого региона Александр Карлин. Так, внезапно отведенное ему ЦИК Рейтинг по итогам ставшего месяцем массовых губернаторских отставок сентября 2017 г. 22-ое место предлагало тогда рассматривать г-на Карлина как безусловно лучшего губернатора Сибири.

Деятельность этой фирмы, возглавляемой прокремлевскими пиарщиками Арсеном Аристокесяном (гендиректор) и Олегом Матвейчевым (председатель экспертного совета) вызывала в СМИ подозрения в непубличных связях с героями своих рейтингов и ранее. Авторов рейтинга, например, упрекали в том, что их единственный контактный телефон для желающих связаться с ними неделями не отвечает, а "на электронную почту представители ЦИК «Рейтинг» отвечают исключительно в тех случаях, когда им предлагают выгодное сотрудничество, либо просят какую-либо помощь за деньги".

Позиция сомнительного агентства, однако, тогда стала поводом для активной пиар-кампании властей Алтайского края: ими был изготовлен и активно распространялся в зависимых СМИ циркулярный текст, прославлявший актуального на тот момент главу региона.

Все это, впрочем, вскоре завершилось скандалом – единственный "алтайский эксперт", имя которого решились приоткрыть Аристокесян и Матвейчев, оказался чиновником, находящимся в прямом подчинении Карлина.

Впрочем, мало что изменилось и после того, как "лучший сибирский губернатор" к началу лета был вынужден по настоянию Кремля уйти в досрочную отставку на фоне предпоследнего места края в России по средней зарплате и по лояльности населения на выборах (при голосовании за ЕР и Путина).

Преемник Карлина - Виктор Томенко, в полном объеме сохранивший (и даже обещающий сейчас нарастить) пропагандистский аппарат своего предшественника, в материале ЦИК Рейтинг занял почти столь же высокое - 30-е место. Какими-либо внятными объяснениями столь высокая оценка первых месяцев деятельности нового алтайского губернатора не сопровождается. Однако, то, что действия г-на Томенко хотя бы восторженно не комментируют как "независимые эксперты" его собственные штатные подчиненные, уже, видимо, можно рассматривать как прогресс на нелегком поле российского политического рейтингования.

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