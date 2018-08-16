Слабый рост потребления в Алтайском крае остановился – итоги июля.

16.08.2018

Длившийся (с некоторыми перерывами) в Алтайском крае в течение полутора лет слабый восстановительный рост оборота розничной торговли (и соответственно – потребления населения) по итогам июля 2018 года остановился. После начавшегося еще в 2014 году многолетнего почти 20-процентного падения, по итогам 2017 года этот индикатор вырос – но лишь на скромнейшие 0,7%. А по итогам первого полугодия 2018 года он прибавил еще 1,4%.

Однако, даже такой слабый рост потребления, по-видимому, исчерпывает свой потенциал.

Как сообщает терорган Росстата в Алтайском крае, по итогам 7 месяцев оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) по-прежнему составляет те же самые 101,4%, что и месяцем ранее.

В финансовом отношении, розничный товарооборот в крае за 7 месяцев составил 179,7 млрд рублей.

Прекращение роста в розничном потреблении, впрочем, выглядит, вполне объяснимым – рост реальных доходов населения по итогам первого полугодия в Алтайском крае Росстат оценивал в сопоставимую цифру 101,6%. При этом последние месяцы размер реальных доходов стабильно снижается.

Нет комментариев