Скромный рост потребления в Алткрае, вероятно, вызван потребкредитами.

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Росстат по итогам 11 месяцев 2018 г. отчитался о росте розничного товарооборота (и, соответственно, потребления населения) в Алтайском крае на 1,2% (к показателям за соответствующий период прошлого года). В финансовом разрезе объемы розничных продаж в январе-ноябре в крае составили 306 млрд рублей.
Рост потребления в Алтайском крае был зафиксирован на фоне быстрого падения реальных доходов его населения. Так, по данным Росстата, по итогам 10 месяцев (ноябрь по этому показателю еще не сведен) реальные располагаемые доходы в крае уже упали на 4,3%.
По оценке экспертов, происходящий на этом фоне слабый, но все-таки рост розничного товарооборота, связан с явно находящимся на подъеме (судя по отчетности ЦБ РФ) процессом выдачи банками потребительских кредитов населению, замещающими им падающие доходы.
Интересно, что по-прежнему в объеме розничных продаж никак не проявляет себя "рост заработной платы", продекларированный Росстатом по итогам 10 месяцев в Алтайском крае на уровне 12,4%. Эксперты поясняют это тем, что данный показатель, последние годы находившийся в зоне максимального давления власти, испытал существенные деформации и сегодня мало отражает реальное состояние рынка труда. Так, в Алтайском крае, наблюдаемая Росстатом часть работников, за последние годы сократилась почти на четверть – с 730 до 590 тыс. человек, и сегодня рассчитывается на основе данных поступающих лишь от немногим более, чем половины трудоспособного населения.
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