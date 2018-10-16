Скончался защитник алтайских лесов Валерий Горбунов.

16.10.2018

Вечером 15 октября скоропостижно скончался известный на Алтае общественный деятель – Валерий Горбунов. Об этом сообщил его товарищ, врач Сергей Шуленин. Вечером 55-летнему бывшему подполковнику российской армии "внезапно стало плохо и все", рассказал Шуленин. Причина смерти еще не установлена, предположительно ею может оказаться инфаркт.

Горбунов, после ухода (в 2003 г.) из армии ставший депутатом Егорьевского райсовета, в последние годы объединил вокруг идеи борьбы за сохранение алтайских лесов большую группу общественников и представителей муниципальных властей. Он создал и возглавил общественный Совет по защите лесов Алтайского края (2013 г.). Горбунов и его товарищи выступали против массовых вырубок лесов (в особенности алтайских ленточных боров), приобретших массовый характер в последние годы губернаторства Александра Карлина, выступали против рождавших подозрения в коррупции связей высших руководителей края с региональным монополистом в области вырубки и переработки леса.

"Борьба за Алтайские леса – смысл моей жизни", - говорил он.

Большой общественный резонанс имели выступления Горбунова против незаконной застройки озера Горькое-Перешеечное рекреационными объектами, преимущественно возводимыми алтайскими силовиками, чиновниками и криминальными предпринимателями. В итоге сложных судебных процессов ему удалось добиться решения о принудительном сносе рекреационного комплекса, принадлежащего структурам, имеющим связи с депутатом Госдумы Виктором Зобневым (Единая Россия).

Дом Горбунова в Новоегорьевском дважды становился объектом поджога – первый раз ему сожгли строящийся новый дом в 2012 году. А летом 2018 г. Горбунову подожгли, облив горючей жидкостью дверь и автомобиль, купленный им маленький сельский домик.

Чудом уцелевший при пожаре общественник безответно требовал расследования преступления, высказывая подозрения в причастности к нему местных чиновников и полицейских. Однако, по его словам, по факту поджога уголовное дело даже не было возбуждено.

"Черные" пропагандисты властей Алтайского края последние годы занимались активной травлей общественника – его выступления обычно встречали целый вал встречных инвектив, распространяемых в Сети провластными интернет-троллями.

В 2014 году Горбунов был награжден почетной премией "Гражданская инициатива" – всероссийской программы под патронатом Алексея Кудрина, которая выявляет "героев нашего времени" (его признали лучшим в экологической номинации).

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