Скандальный доклад аналитиков Сбербанка о Газпроме подробно рассказывал - почему отвергнутый газопровод Алтай был радикально лучше Силы Сибири.

13.06.2018

Доклад инвестиционных аналитиков Сбербанка о Газпроме, ставший причиной скандала, завершившегося публичным покаянием руководства банка и увольнением автора, содержал подробную аргументацию того, почему отвергнутый газопровод Алтай был радикально лучшим решением, чем строящийся сейчас газопровод Сила Сибири. Текст доклада, предназначенного для крупных клиентом банка, до сих пор не опубликован, однако эта его часть была подробно процитирована знакомым с ним экономистом Андреем Мовчаном на его странице в Фейсбуке. Ссылаясь на доклад, автор приводит как минимум 9 таких причин.

Ранее отказ от строительства газопровода от месторождений Западной Сибири через Алтайские горы в Китай публично пояснялся преимущественно вопросами несогласования цены с конечным потребителем газа. Однако, строящийся альтернативный газопровод на востоке Сибири появлявшимися цифрами своих экономических параметров постоянно ставил вопросы о целесообразности этого выбора. Доклад, подробно анализирующий два этих инвестпроекта, однозначно приходит к выводу о том, что "алтайский" вариант выглядел несравнимо более привлекательным.

"Идея строить «Силу Сибири» выглядит нерациональной: для поставок газа в Китай можно было бы построить газопровод «Алтай», который поставлял бы газ с Надым-Пургаза (там его мно-о-го!)", – пишет Мовчан.

Он приводит девять преимуществ "алтайского" маршрута.

"(1) та же длина, что и у Силы Сибири, но строить значительно легче (в основном вдоль имеющихся линий).

(2) Не надо инвестиций в добычу – все уже сделано.

(3) Не надо инвестиций в очистку – все, что надо, уже есть, и газ лучше.

(4) Имеется трасса, вдоль которой прокладка будет стоить намного дешевле.

(5) Стоимость «Алтая» - 10 миллиардов долларов, против 55-60 у Силы Сибири.

(6) NPV «Алтая» (при ставке дисконтирования 12%) =0 при цене на газ в 7 долларов за за миллион Британских топливных единиц (+3 доллара за транспортировку по территории Китая) против 12 долларов за миллион Британских топливных единиц для Силы Сибири

(7) Срок строительства «Алтая» - от 3 до 6 лет (против 12 у Силы Сибири)

(8) Чаянда и Ковыкта – месторождения газа для Силы Сибири – очень тяжелые месторождения. Много гелия, низкое давление. Так что труба в Силе Сибири составляет только 27% стоимости проекта; Только Ковыкта будет стоить больше, чем весь «Алтай». Но и труба тоже непростая - 3000 км по безлюдной местности это не 3000 км по существующей трассе, через города.

(9) Венцом силы Сибири является Амурский ГПЗ. Понять, зачем строить ГПЗ на границе с Китаем, когда можно было бы продать просто газ, сложно. По расчетам Амурский ГПЗ окупается к 2044 году при пиковой нагрузке, которой скорее всего не будет и при нынешних ценах, которых скорее всего не будет", - пишет излагающий аргументацию опальных аналитиков Сбербанка экономист.

Он подчеркивает, что Газпром возражает на эти доводы, однако оценивает эту позицию как "странную". По словам Мовчана, Газпром "указывает на необходимость разработки новых месторождений (зачем если они убыточны?) и на то, что Китай может сократить закупки, так что надо спешить. Но поспешить надо было в 2010 году, когда китайцы были готовы заключать соглашение по «Алтаю». При этом нынешнее соглашение по Силе Сибири не выглядит ни успехом Газпрома, ни даже основанием для надежды на прибыли".

"Автор уволен, отчет – сжечь, присяжным – забыть показания, всем – считать Газпром успешной и прибыльной компанией. Хорошо не посадили" - резюмирует экономист.

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