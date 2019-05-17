Ситуация с заплатами в марте в Алткрае улучшилась, но бюджетные отрасли-по-прежнему тянут все назад.

17.05.2019

Рост номинального размере зарплаты в Алтайском крае по итогам марта показал увеличение темпов, рапортует территориальный орган Росстата. Если в первые два месяца 2019 г. он составлял около 6% (к соответствующему периоду прошлого года), то по тогам квартала вырос до 7,8%. Однако, это по-прежнему существенно меньше прошлогодних показателей (+12,2%). Примечательно, что опережающий рост зарплат в Алтайском крае демонстрируют почти исключительно только отрасли негосударственной экономики. Так, в сельском хозяйстве зарплаты в первом квартале увеличились к прошлогодним на 9,8%, в обрабатывающей промышленности – на 9,5%, в строительстве – на 21,6%, в торговле – на 8,1%.

А вот в бюджетных отраслях такой рост почти везде существенно ниже среднего по экономике, а кое-где он вообще отсутствует. Так, зарплата чиновников в первом квартале выросла к прошлогодней лишь на 2,7%, в здравоохранении – на 4,9%, в отрасли культуры и спорта вообще не выросла. И лишь образование показало рост зарплат на 9,5%.

Среднюю зарплату за март в крае Росстат определил в размере 26.150 рублей. Впрочем, постоянно быстро сокращающаяся база, с которой он ее рассчитывает (в марте – 586.590 работников) ныне затрагивает лишь немногим более половины трудоспособного населения края (до начала текущего кризиса в крайстат поступали данные о зарплатах более чем 730 тыс. работников). Это вызывает у экспертного сообщества критику расчетов статведомства по средней зарплата как нерепрезентативных.

В опубликованной статистике, однако, четко видно, что если негосударственная экономика в крае демонстрирует развитие (и соответствующее повышение зарплат), то управляющая регионом команда не может похвалиться этим. Ее заверения об 11-процентной (хотя и не равномерной) индексации в 2019 г. зарплат бюджетников сейчас уже совершенно очевидно оказались блефом. Даже формальное увеличение фондов их оплаты труда оказалось существенно меньше, а при реальном начислении зарплат эти цифры еще "съежились".

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