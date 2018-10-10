Счастье от Томенко

10.10.2018

Крупнейший за последний год кризис в отношениях власти и общества в Алтайском крае привел к тому, что взывавшее массовое негодование решение о серийном закрытии домов престарелых здесь обещают отменить.

От редакции.

СДАВАЙ ВЗАД!

В середине дня 10 октября большая группа медийных ресурсов, имеющих репутацию входящих в пул зависимых от правительства Алтайского края опубликовали сообщения о том, что губернатором этого региона Виктором Томенко принято решение отменить свое принятое 5 октября постановление о ликвидации 11 домов престарелых малой вместимости (из 14-ти, действовавших в регионе). Рептильные медиа и анонимные Телеграм-каналы при этом наперебой публикуют эксклюзивные детали проведенного губернатором в этот день в правительстве края закрытого совещания по данному вопросу. О получении закрытой рассылки с такой информацией сообщают также и местные СМИ.

Характерно, однако, какой-либо официальной публикации на сайте региона по вопросу отмены постановления до сих пор не появилось.

СКАНДАЛ РОС КАК УРАГАН

Решение об отмене постановления возникло в обстановке разрастающегося скандала – намерение губернатора ликвидировать сеть домов для стариков было воспринято общественностью и медиа крайне негативно. Многочисленные публикации об этом со вчерашнего дня стали появляться сначала в алтайских, а с ночи - и в федеральных СМИ, стали поводом для активных обсуждений в соцсетях. При этом инициатива алтайского губернатора практически единодушно оценивалась в предельно негативном ключе.

Примечательно, что в день скандала также был опубликовал доклад известного политолога Константина Калачева, в котором Томенко по итогам первых месяцев своей работы был включен многочисленными экспертами в небольшую группу проблемных губернаторов, не имеющих шансов на дальнейшее развитие карьеры. Доклад стал основой для сотен публикаций в СМИ (хотя его цитирование в зависимых от краевого правительства медиа на Алтае ожидаемо было минимальным). Сенсационный вывод о фиаско губернаторской карьеры Томенко, наложившийся на разрастающийся на глазах скандал вокруг домов престарелых, очевидно, стал поводом для максимально болезненной реакции алтайского губернатора.

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Как реально проходило совещание по вопросу отмены постановления – по-видимому, можно будет только гадать. Сообщается, что его участниками (помимо самого Томенко) стали врио министра труда и социальной защиты Михаил Дайбов и врио зампреда правительства края Надежда Капура.

При этом позиция самого губернатора оценивается в публикациях противоречиво. Некоторые из них настаивают на том, что Томенко, подписывая документ, якобы реально и наивно воспринял сомнительное постановление как попытку "осчастливить" стариков ("Виктор Томенко: "Насильно никого осчастливить нельзя"), а другие пытаются уверить, что губернатора "подставили" двое упомянутых членов правительства. Такую позицию, в частности, излагает, московский сайт SMNews.

Томенко якобы начал с того, что потребовал "дать разъяснения тому, почему ему фактически «подложили» на подпись проект заведомо непопулярного документа", а затем якобы назвал "недопустимым такую организацию работы правительства, когда при подготовке и принятии документов не учитываются интересы общества, а в данном случае пожилых людей".

Дайбов и Капура пытались парировать претензии заявив, что документ начал готовиться еще при губернаторе Александре Карлине (с начала 2018 г.) и прошел все согласования и получил все визы в правительстве края.

Томенко, однако, в ответ на это произнес следующий спич: «Нужно сначала было спросить пациентов, людей уже немолодых, хотят ли они таких изменений, хотят ли они переезжать за сотни километров в другие районы, а уж потом разрабатывать и принимать документ. Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно. После публикации документа мы получили обратную связь от жителей края. Реакция резко отрицательная. И ни одного отзыва в поддержку! Это ошибочное постановление. Сегодня оно будет отменено».

АЛТАЙСКАЯ УВАЖУХА

В целом реакция нового алтайского губернатора была оценена в соцсетях и на местных инетернет-форумах положительно. Хотя Томенко и часто упрекают при этом за то, что он сам легковесно подписал сомнительный документ, в целом его отмена вызвала волну одобрительных оценок.

"Уважуха губеру - это точно! Каждый имеет право на ошибку, но не каждый имеет мужество ее признать и исправить, тем более - публично!", - пишет по этому поводу один из местных жителей на форуме популярного сайта Амител.

Часто при этом раздаются голоса и о том, что подготовившие постановление руководители должны покинуть правительство края.

"А вот чиновнички, учинившие такую подставу, должны бы немедленно проследовать в отставку со всех постов. Да-да, первая мысль после прочтения новости о закрытии была именно такая - это подлая подстава для нового губера. Но не зря говорят - не рой яму другому: губер оказался мужиком, а вот чинушки от соцзащиты воочию продемонстрировали свой потрясающий "профессионализм".

РЕАЛИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ПИАРА

А вот работу ведомств, обеспечивающих связь власти в Алтайском крае с обществом и медиа, как показал этот инцидент, оценить положительно по-прежнему каких-либо оснований нет.

Хотя накануне происшедшего одно из крупнейших в России по штатам и поглощаемым ресурсам пиар-ведомство алтайского губернатора возглавил теперь уже его собственный выдвиженец – один из менеджеров группы Эвалар Дмитрий Негреев, в кризисной ситуации сработало оно полностью по лекалам "дедушковых" подходов времен губернаторства Карлина.

В течение почти двух дней пиарщики отмалчивались, надеясь что "само рассосется". И лишь когда стало ясно, что скандал вырос до уровня, грозящего самой карьере их шефа, началась работа. При этом распространение информации по-прежнему шло преимущественно в закрытой форме: через находящиеся на договоре медиа-площадки, анонимные Телеграм-каналы, в лучшем случае – через закрытые рассылки доверенным СМИ.

В итоге скандал, который возник во многом в пестуемой в Алтайском крае годами при Карлине атмосфере закрытости, жесткого деления медиа на "своих" и "чужих", губернаторские пиарщики пытались купировать с помощью тех же методов, которые и вызвали его к жизни.

Навязчивая пропаганда, анонимность, закрытость, шельмование недовольных (здесь можно еще вспомнить и вчерашний "перл" - распространемую начальником краевого управления массовых коммуникаций Максимом Герасимюком истеричную анонимную статью, издевающуюся над депутатом, голодавшим в Бийске по вопросам проблем медицины и тщетно пытавшегося привлечь к этому внимание Томенко) - все это мы вновь увидели воочию.

ОТТЕПЕЛЬ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ РЕГИОНЕ

Здесь стоит вспомнить о том, что несколькими неделями ранее именно об этой опасности говорил и писал Владислав Вакаев. Влиятельный депутат Заксобрания края тогда озвучил (так и оставшийся на сегодня единственным - и тем не менее невостребованным) развернутый план реформ деятельности регионального правительства, охарактеризованный им как "оттепельный". Значительную долю представленных им детально проработанных системных новых подходов составляла как раз та сфера, кризис в которой продемонстрировал сегодняшний день – отношений власти проблемного региона с общественностью и медиа.

Сложно сказать, какой урок вынесет алтайская власть из внезапно возникшего кризиса. Может быть – и никакого. Но ясно оно – в условиях возобновившегося падения уровня жизни, растущего на глазах недовольства и злости людей, высокомерно пренебрегать мнением общества, ссылаясь на то, что так было принято делать при "дедушке Карлине", сегодня стало для нее непозволительной роскошью.

На фото: коллектив Новичихинского дома престарелых малой вместимости.

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