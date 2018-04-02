С апреля в Алтайском крае прекратили работу оба штаба Навального.

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31 марта в штабе Навального в Барнауле прошло последнее мероприятие. По решению координаторов действий оппозиционера, оба штаба Навального в Алтайском крае – в Барнауле и в Бийске - закрыты. В своем традиционном большом обзоре 30 марта Алексей Навальный ничего не сообщил о решении по закрытию штабов, однако в соцсетях появляются сообщения о том, что с 31 марта они закрываются не только на Алтае, но и в большом числе других российских регионов.
Выполнявшая обязанности одного из координаторов штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева пояснила, что основным мотивом закрытия штаба послужило отсутствие средств на его содержание – "регион бедный, донатят мало".
Пока сложно сказать – удастся ли алтайским организаторам кампании Навального сохранить наработанную ими структуру. "Это чисто по личной инициативе, если придумаю. Чем дальше занять волонтеров, где собираться и прочее. Москва нам ничего не сохраняет, просто распустили и все", - рассказала Фотиева.
Штабы Навального в Алтайском крае были открыты в марте 2017 года в числе первых (это были 10 и 11 штабы из создаваемой оппозиционером по России сети). Тогда он посетил Барнаул, где подвергся нападению экстремиста.
За год своей работы штабы навального обзавелись на алтае сетью волонтеров численностью в несколько сотен человек, провели серию имевших общественный резонанс уличных мероприятий. Штаб Навального в Барнауле подвергся нападению еще раз - экстремисты пытались поджечь арендованное им помещение.
На фото: Навальный в только что открытом штабе в Барнауле после нападения экстремиста.← Назад
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